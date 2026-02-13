Investigan el lanzamiento de varias piedras contra dos coches desde un puente en A Estrada

Dos vehículos que circulaban por la PO-841, que une A Estrada y Pontevea, han sufrido daños al recibir el impacto de piedras que fueron arrojadas desde el puente de Baloira.

Según han informado fuentes de la investigación, el suceso tuvo lugar en la madrugada del jueves y hay al menos dos vehículos afectados por el lanzamiento de estas piedras.

Uno de los conductores afectados presentó una denuncia por daños y la Guardia Civil ha iniciado una investigación para aclarar la autoría de los hechos.