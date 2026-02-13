Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de trenesRedada en SantiagoRobo en LarañoVivienda pública AmesElecciones Aragón
instagram

Investigan el lanzamiento de varias piedras contra dos coches desde un puente en A Estrada

Según han informado fuentes de la investigación, el suceso tuvo lugar en la madrugada del jueves

Puente desde el que arrojaron las piedras

Puente desde el que arrojaron las piedras / Bernabé/Javier Lalín

Agencias

Dos vehículos que circulaban por la PO-841, que une A Estrada y Pontevea, han sufrido daños al recibir el impacto de piedras que fueron arrojadas desde el puente de Baloira.

Según han informado fuentes de la investigación, el suceso tuvo lugar en la madrugada del jueves y hay al menos dos vehículos afectados por el lanzamiento de estas piedras.

Noticias relacionadas

Uno de los conductores afectados presentó una denuncia por daños y la Guardia Civil ha iniciado una investigación para aclarar la autoría de los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents