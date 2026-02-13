El nuevo mapa de los pisos turísticos: caen en la costa y suben en concellos del Camino de Santiago

El fenómeno xacobeo mantiene —e incluso impulsa— la oferta de viviendas de uso turístico (VUT) en concellos por los que pasa el Camino de Santiago, en contraste con el acusado descenso que se registra en el conjunto de Galicia y, en particular, en los municipios litorales de Barbanza y Costa da Morte, donde, de media, en un año se han perdido el 26,7% de las plazas que se ofertaban en pisos turísticos.

Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un ajuste generalizado en las zonas del litoral. En concreto, Ribeira pasa de 339 viviendas turísticas a 239; Porto do Son, de 210 a 144; Muros, de 203 a 145, y Carnota protagoniza uno de los recortes más intensos, al caer de 301 a 174. También descienden Boiro (de 197 a 155), Noia (de 94 a 68) o Carballo (de 107 a 78). En muchos casos las reducciones oscilan entre el 20% y el 40%.

En ese mismo grupo de ajuste se sitúan varios concellos del Camino Santiago-Fisterra. Precisamente, Fisterra baja de 291 a 241 pisos turísticos, Cee de 117 a 100 y Corcubión de 111 a 68 VUT.

El empuje del Camino Portugués

El comportamiento es distinto en los Caminos Portugués y Portugués de la Costa, que, si bien no son los de mayor afluencia de peregrinos, sí son los que registran un mayor crecimiento de caminantes. En 2025 utilizaron estas dos rutas jacobeas -que confluyen en Redondela y ya no se separan hasta la llegada a Santiago- más de 190.000 peregrinos, lo que supone un 36% de todos los que recibieron su compostela a su llegada a la ciudad del Apóstol. Fueron 20.000 más que en 2024. En este contexto, Padrón incrementa su número de VUT de 95 a 107 (+12,6%) y Caldas de Reis pasa de 93 a 106 (+14%). En ambos enclaves, donde comienzan las dos últimas etapas antes de Santiago, el flujo constante de peregrinos sostiene e incluso estimula nuevas altas.

En el Camino Francés la evolución es más matizada. Arzúa reduce su parque de VUT de 118 a 94 viviendas, pero Melide sube ligeramente de 61 a 63 y O Pino de 42 a 44. Son datos que apuntan a una cierta estabilización en municipios directamente vinculados al tránsito continuo de peregrinos.

Destaca también Negreira, en el Camino a Fisterra y muy próxima a Santiago, donde las viviendas turísticas pasan de 31 a 34 en un año. Aunque el aumento es moderado, contrasta con las caídas en otros puntos de esa misma ruta.

Distinta dinámica en Ames y Teo

En la comarca compostelana, Ames reduce su oferta de pisos turísticos de 99 a 71 (-28%), mientras que Teo la incrementa ligeramente, de 63 a 66. La proximidad a Santiago explica el peso de ambos municipios como alternativa residencial para visitantes.

En el conjunto de Galicia, el número de viviendas de uso turístico descendió con fuerza en el último año. La comunidad pasó de 19.676 VUT en noviembre de 2024 a 15.236 en noviembre de 2025, lo que supone un recorte de 4.440 alojamientos, un 22,6% menos. También se redujeron las plazas ofertadas, de 104.386 a 80.227.

Desde el Gobierno central achacan este descenso generalizado en la oferta de VUT -que destacan que se trata del "más grande de la serie histórica"- a la "acción decidida" del Ejecutivo, tras la puesta en marcha del registro obligatorio de alquileres de corta duración, la reforma de la ley de propiedad horizontal que permite a las comunidades de vecinos vetar este tipo de alojamientos y a la presión a las plataformas digitales para que retiren anuncios de pisos turísticos sin código identificativo.

Fisterra, Carnota y Muxía lideran el ránking de viviendas turísticas

Más allá del número absoluto, la proporción de viviendas turísticas sobre el total del parque residencial permite medir mejor el impacto de este fenómeno en cada municipio.

En Galicia, el porcentaje cae del 1,12% al 0,87%. Pero hay concellos muy por encima de esa media, especialmente en la costa.

Los casos más llamativos de reducción se concentran en municipios litorales y del eje Fisterra-Costa da Morte. Carnota pasa del 7,72% de su parque de viviendas dedicado a uso turístico al 4,46%, un desplome de más de tres puntos. Corcubión baja del 7,18% al 4,40% y Fisterra del 7,65% al 6,34%, aunque sigue siendo el municipio con mayor porcentaje de pisos turísticos. También Muxía (del 5,57% al 4,64%), Laxe (del 4,89% al 3,55%), Camariñas (del 3,88% al 3,28%) o Muros (del 3,14% al 2,24%) reducen de forma notable su intensidad. No obstante, hay que tener en cuenta que en estos concellos las plazas ofertadas en pisos turísticos duplica el número de camas disponibles en establecimientos hoteleros.

Entre los concellos que ven incrementado el porcentaje de VUT sobre el parque residencial, destacan Padrón, donde pasa del 1,91% al 2,16% y Caldas de Reis, que crece del 1,85% al 2,10%, ambos claramente por encima de la media gallega. También O Pino sube ligeramente (del 1,46% al 1,53%) y Melide avanza del 0,92% al 0,95%.

Negreira, por su parte, incrementa su proporción de pisos turísticos sobre el total de viviendas del 0,69% al 0,76%, mientras Teo pasa del 0,69% al 0,72%.