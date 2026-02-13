Publicada la declaración de impacto ambiental de eólicos en Cee y Dumbría

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el anuncio de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental por el que se hace pública la declaración de impacto ambiental del proyecto de los parques eólicos Codesos, Sembra y Paxareiras II y de sus infraestructuras de evacuación en los municipios de Cee y Dumbría.

Se trata de proyectos a cargo de Volantis Renovables S.L.U y AV Paxareiras S.L. La declaración se puede consultar en la web del departamento autonómico.

Noticias relacionadas

Además, el DOG recoge el anuncio de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental por el que se hace pública la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta de generación, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde Arteixo H2V, en este municipio coruñés. En este caso se trata de un proyecto promovido por Accionaplug S.L.