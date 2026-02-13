Rifirrafe en Padrón por la escuela infantil: PP y BNG ven en peligro su continuidad y Arca los acusa de «desinformación y alarma social»

Los grupos de la oposición en Padrón –PP y BNG— acusan al Ejecutivo socialista de Anxo Arca de poner en peligro la continuidad de la escuela infantil del municipio, trasladada provisionalmente a Carcacía en 2023. Según populares y nacionalistas, el alcalde pretende «desmantelar» el centro mediante una «estratexia premeditada» de «presións e impagos» a la empresa gestora, con el objetivo de forzar su quiebra, su cierre o la renuncia al servicio.

En respuesta, el Gobierno padronés desmiente «de maneira rotunda» que exista riesgo para la continuidad del servicio. Asegura, al respecto, que la situación económica y administrativa del centro se ajusta a la legalidad, niega la existencia de impagos y cuestiona la veracidad de las denuncias de PP y BNG. Así, sostiene que sus afirmaciones «non se axustan á realidade e responden a unha estratexia baseada na desinformación e alarma social».

Para Arca, «estamos ante un ataque político claramente electoralista, no que se xera alarma social a costa dun servizo esencial, sen datos e sen rigor» y añade que «o que se está dicindo pode comprobarse en documentos públicos accesibles a calquera persoa».

Asimismo, el regidor indica que no consta en el Concello ninguna queja formal presentada por las familias usuarias del centro: «Unha vez máis evidénciase a vergonzosa alianza entre PP e BNG. O PP foi o causante de todas as problemáticas da escola infantil e o BNG decidiu aliarse, precisamente, con quen abandonou a infraestrutura».

Traslado a Carcacía

En relación con el traslado de la escuela infantil a Carcacía en 2023, el Concello subraya que la decisión estuvo avalada por un informe técnico municipal que advertía de la insalubridad del anterior edificio, actualmente en proceso de licitación para su rehabilitación.

Además, rechaza tajantemente la existencia de deudas con la empresa gestora y afirma que todas las facturas municipales se abonan dentro de los plazos legales.

El alcalde quiso además contextualizar las cifras del servicio: «O custo total anual da escola infantil é de 96.586 euros, sen incluír o transporte escolar, e a achega da Xunta non chega nin ao 20 %». «O Concello asume máis do 80 % do custo real e financia integramente un transporte escolar gratuíto cando a competencia das escolas infantís é da Xunta”, añade.