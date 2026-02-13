Sergude celebra este domingo o Entroido cos Xenerais da Ulla como protagonistas
A discoteca móbil Impacto encargarase de poñer a bailar aos veciños no peche da festa
A parroquia boqueixonesa de Sergude ten todo preparado para vivir este domingo a súa colorida festa de Entroido, que encherá as rúas de disfraces de todo tipo e contará coa agardada presenza dos Xenerais da Ulla. A celebración dará comezo ás 10:00 horas coa saída do campo da festa dos Xenerais, Correos e Coros, que percorrerán a localidade acompañados da música do grupo local Son de Gaita.
Xa pola tarde, ás 19:00 horas está prevista a chegada ao campo da festa da Parranda de Entroido, canda os Correos e os Xenerais. Tras as actuacións, procederase ao sorteo dunha carretilla con produtos carnavalescos.
Arredor das 20:00 horas están previstos os Atranques dos Xenerais da Ulla, que escenificarán os seus tradicionais enfrontamentos dialécticos por parellas nos que farán sátira de asuntos locais, de política ou do corazón acontecidos durante o ano. O fin de festa correrá a cargo da discoteca móbil Impacto.
A celebración está organizada pola Comisión de Festexos San Bieito de Sergude, en colaboración co Concello de Boqueixón e os Xenerais da Ulla. No campo da festa haberá carpa, así como un amplo aparcadoiro gratuíto na súa contorna.
- Santiago empieza a sancionar con hasta 30.000 euros a los dueños de pisos turísticos ilegales
- La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
- Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio
- Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
- Aplazada la huelga indefinida de autobuses en Santiago, aunque sigue sin haber acuerdo
- La carrera por el Rectorado de la USC se decidirá entre Crujeiras y Flores
- Tres locales de Santiago donde todavía puedes tomar café desde 1,20 euros
- Santiago encara la segunda jornada de huelga indefinida de buses a la espera de la reunión de esta tarde