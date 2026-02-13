Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Xunta apoia con 2 M€ actuacións de posta en valor do patrimonio en espazos protexidos

Ángeles Vázquez comprobou a substitución de elementos danados na área recreativa de Seaia e o acondicionamento do viario no sendeiro do Saldoiro

Ángeles Vázquez, 3ª pola esquerda, charla co alcalde de Malpica, Eduardo Parga, na área recreativa de Seaia.

Suso Souto

Malpica-A Laracha

A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, supervisou este venres en Malpica a substitución dos elementos danados na área recreativa da praia da Seaia, para as que o Concello recibiu unha achega da Xunta de 30.000 euros. En concreto, colocáronse novas varandas de madeira seguindo o trazado e deseño anteriores, e creouse unha nova escalinata no acceso.

Posteriormente, a conselleira visitou na localidade larachesa de Caión o sendeiro do Saldoiro, no que, ao abeiro dunha axuda de preto de 30.000 euros, substituíuse o pavimento deteriorado dun viario de 700 metros de lonxitude por outro de xabre.

Ángeles Vázquez, diante, co alcalde da Laracha, José Manuel López, no sendeiro do Saldoiro.

Ángeles Vázquez animou a concellos, entidades e particulares a solicitar as axudas da Xunta para a preservación e mellora do patrimonio natural e cultural nos espazos protexidos da Comunidade.

Logo de explicar que xa está aberto o prazo de solicitudes -ata o 11 de marzo-, a conselleira indicou que, co obxectivo de simplificar a facilitar a tramitación destas axudas, este ano unificáronse os apoios nunha única orde que inclúe actuacións en espazos dos seis parques naturais galegos, de reservas de biosfera e Rede Natura 2000.

A finalidade destes apoios é preservar a biodiversidade, potenciar os servizos ecosistémicos e conservar os hábitats, paisaxes e elementos patrimoniais tradicionais existentes na contorna.

Entre as actuacións subvencionables están as de control e eliminación de especies exóticas invasoras, a redución e mitigación dos impactos sobre a fauna derivados das actividades humanas, a protección do solo, a realización de inventarios e estudos ou campañas de concienciación ambiental.

Tamén poden recibir axudas obras de conservación e recuperación de elementos históricos, patrimoniais ou culturais representativos ou precisos para o mantemento da paisaxe agraria, cultural ou etnográfica tradicional -pallozas, hórreos, muros de pedra, colmeas, fontes, muíños, alvarizas, terrazas de pedra ou bancais-.

A orde de axudas tamén permite apoiar proxectos de creación e mellora de infraestruturas de xestión e ordenación de usos recreativos como a creación, restauración ou adecuación de rutas, sendas e camiños rurais ou de acceso a fincas, relacionadas coa posta en valor do uso público do espazo protexido.

Ademais, subvenciónanse proxectos de sinalización orientativa, informativa ou interpretativa do espazo protexido; a creación, restauración ou adecuación de miradoiros e áreas recreativas ou centros de interpretación; e a creación ou mellora de aparcadoiros disuasorios.

