Arde casi por completo una lancha en el puerto de Camariñas

Una lancha ha ardido casi por completo esta madrugada en el puerto de Camariñas (A Coruña) sin que hayan resultado afectada ninguna persona en el suceso. Fue un particular el que avisó, sobre las 03.40 horas, al 112 Galicia de que había una lancha ardiendo en el puerto y que de la embarcación salía una importante humareda.

Imagen de la lancha en llamas. / Bombeiros de Cee

Para actuar ante este incendio, el 112 solicitó la intervención de Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, los Bomberos de Cee, Guardia Civil y de los voluntarios de Protección Civil de Camariñas.

Los bomberos trabajaron para atajar las llamas y, una vez finalizado el operativo, confirmaron que la embarcación ardió casi por completo, pero la zona del motor no se vio afectada.