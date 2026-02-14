La Diputación coruñesa invertirá 1,3 millones en la mejora de la carretera de Pedra do Sal, en Carballo

El arreglo de la carretera de la Pedra do Sal, en Carballo, una demanda permanente de los consejos parroquiales de Noicela-Rebordelos y Lema, está más cerca de ser una realidad. En una reunión celebrada en el centro social de Imende, el concejal carballés y vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, anunció que la institución provincial va a destinar casi 1,3 millones de euros a la mejora integral de dicha vía.

Se trata de una carretera clave para la movilidad de vecindario, visitantes y acceso a las zonas de playa. La DP-1916, que tiene una longitud total de 2,68 km y forma parte de la red de titularidad de la Diputación de A Coruña, será sometida a una actuación integral que incluye: el arreglo y mejora del firme, para garantizar un trayecto más seguro y cómodo para vehículos y transporte escolar; el ensanchamiento de la calzada, con el fin de facilitar la circulación en dos sentidos y aumentar la seguridad vial; y la ejecución de una senda peatonal, que permitirá un tránsito seguro para peatones, especialmente en períodos de mayor afluencia turística y estacional.

Estas actuaciones responden a una demanda histórica del vecindario, que ve en este tramo un eje fundamental para el desarrollo local y la seguridad vial, sobre todo durante la temporada alta de visitantes que se dirigen a las playas del entorno.

Además, son fruto de las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Carballo ante la Diputación, que se intensificaron en los últimos meses con varias reuniones con la diputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez.

El organismo provincial asumirá lo coste íntegro de la actuación, incluidas la adquisición de los terrenos y la redacción del proyecto, y está previsto iniciar la tramitación en los próximos meses.

El alcalde, Daniel Pérez, valoró muy positivamente la confirmación de esta inversión, que permitirá avanzar de forma significativa en la mejora de la movilidad, la seguridad y la calidad de vida del vecindario, así como reforzar la accesibilidad a uno de los puntos costeros más frecuentados del municipio.