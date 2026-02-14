Más de 70.000 filloas: el Carnaval más dulce a 20 minutos de Santiago

Las comparsas de Santiago ya calientan motores para el Carnaval, que permitirá a los santiagueses pasear sus galas más divertidas por las calles. Pero, si uno acepta invertir 20 minutos en hacer una escapada, el Entroido puede alargarse más allá de la quema del Meco.

A pocos kilómetros de la capital gallega, en un pueblo con apenas 1.000 habitantes, se celebra cada año una gran fiesta carnavalesca, con algunas de las preparaciones más deliciosas de estas fechas y un espectáculo de Interés Turístico en Galicia. El último año, llegaron a repartirse más de 70.000 filloas entre los casi 50.000 asistentes que disfrutaron de las distintas actividades que se ofertaron en el lugar.

Hablamos de Lestedo, la parroquia de Boqueixón que tiene uno de los festejos más emblemáticos de la comarca. Su Festa da Filloa, que celebra su día grande el Domingo de Piñata, es uno de sus mayores acontecimientos del año, una oda al auténtico 'crepe gallego' elaborado con una receta tradicional.

La Festa da Filloa de Lestedo, una jornada de filloas 'infinitas'

Muy grande tiene que ser una fiesta para que se necesiten no una, sino dos máquinas 'filloeiras' para atender al público. El pueblo tuvo que crear estos artilugios para poder surtir a todos los asistentes, que se acercan cada Entroido a disfrutar de su producto estrella.

Gracias a ellas, los organizadores pueden preparar más de 1.000 cada hora, siguiendo la receta típica a base de huevos, harina de trigo, sal, tocino y agua. En su XLIII edición, cuyo punto álgido tendrá lugar el 22 de febrero, los participantes podrán degustar tanto las filloas a la piedra como las variedades con rellenos dulces y salados, e incluso una alternativa sin gluten para las personas celiacas.

Para acompañar a este dulce carnavalesco, la celebración ofrece una gran comilona a base de cocido, con su sopa, su lacón, sus grelos y sus garbanzos. El menú, que incluye bebida y sobremesa, será gratis para los menores de 6 años y costará 37 euros en el caso de los adultos.

Además de las filloas, habrá otros productos típicos como las orejas y el queso con membrillo. Para bajar la comida, los asistentes podrán bailar al son de las orquestas en una verbena inolvidable, a la que suelen acudir bandas tan populares como París de Noia.

La tradición, el pilar de esta fiesta de Entroido mágica

La Festa da Filloa tiene lugar en el Campo da Festa de Lestedo. Comienza al mediodía, con el pregón y la imposición de los Mandiles de Honor, un reconocimiento que distingue a los embajadores de la fiesta y que se creó a raíz de su declaración como Interés Turístico Nacional.

La jornada está amenizada con actuaciones de artistas de música tradicional gallega, muchos de ellos pertenecientes a la Asociación Cultural Mestre Manuel Gacio. A lo largo del programa, también hay showcookings, degustaciones y juegos infantiles, así como un popular espectáculo a caballo: el Carnaval dos Xenerais da Ulla.

Al igual que la propia fiesta, esta celebración está considerada de Interés Turístico, esta vez de Galicia. Los integrantes de este carnaval rural, que recorren distintos municipios gallegos, suelen hacer su aparición en el Entroido de Lestedo, a donde acuden con sus plumas de colores y sus trajes uniformados.

Los asistentes a la celebración son testigos de sus conocidos 'atranques' o enfrentamientos dialécticos, en los que satirizan los acontecimientos más relevantes del año. Junto a ellos, desfilan los coros y las comparsas, que animan a los vecinos a celebrar los Carnavales por todo lo alto.

Más de 40 años del Carnaval de Lestedo

Este Carnaval tan próximo a Compostela nació hace más de 40 años. Concretamente en 1984, cuando un grupo de vecinos quiso impulsar uno de sus productos más relevantes y continuar, de paso, el Entroido en la zona.

Con el paso del tiempo, la Festa da Filloa de Lestedo se ha magnificado, incorporando actividades que se extienden durante varios días. Entre ellas, destacan los proyectos de la Escuela Filloeira y el Filloa Folk, antesala del Domingo de Piñata, al que acuden grandes exponentes de la música gallega.