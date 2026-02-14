Un motorista resulta herido tras colisionar contra un coche en Rianxo
Tuvo que ser evacuado por los servicios sanitarios en el helicóptero medicalizado con base en Santiago
Agencias
Un motorista resultó herido este sábado tras colisionar contra un coche en Rianxo (A Coruña) y tuvo que ser evacuado por los servicios sanitarios en el helicóptero medicalizado con base en Santiago, según ha informado el servicio de emergencias 112 Galicia.
El propio personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 alertó al 112 de este accidente, pasadas las 13:20 horas, cuando un coche y una moto acababan de chocar en el kilómetro 9 de la AC-305, a la altura de la parroquia de Asados.
A consecuencia del accidente, el motorista permanecía inconsciente, por lo que desde Urxencias Sanitarias movilizaron su helicóptero medicalizado con base en Santiago, que aterrizó en el lugar y trasladó al herido al hospital.
En el operativo también participaron la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Rianxo y los servicios de mantenimiento de la carretera.
