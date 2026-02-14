Once empresas se postulan para prolongar la autovía de Costa da Morte
El nuevo tramo de 5,8 kilómetros de longitud contará con una inversión de más de 36 millones de euros
La Xunta ha recibido un total de once ofertas de empresas para la ejecución de las obras de prolongación de la autovía de Costa da Morte, en el tramo entre Santa Irena, en el municipio de Vimianzo, y la carretera AC-432. El Gobierno gallego licita estos trabajos por más de 36 millones de euros.
Además, la Xunta recibió trece ofertas para el contrato de servicio para el control y vigilancia, seguimiento ambiental y arqueológico, y coordinación de la seguridad y salud de la obra, licitada por 1,3 millones de euros.
Con esta actuación se prolongará el tramo de la autovía de Costa da Morte que se puso en funcionamiento en el año 2016, con casi 28 kilómetros libres de peaje que comunican los ayuntamientos de Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas y Vimianzo, hasta Santa Irena.
La nueva intervención abarca 5,8 nuevos kilómetros de carretera, hasta la intersección con la AC-432, que comunica Vimianzo y Camariñas. Este tramo se construirá sobre una traza con parte del movimiento de tierras ya ejecutado.
Las obras incluirán la construcción de dos enlaces y la previsión de un tercero, tres viaductos, sis pasos superiores, tres pasos inferiores y seis obras de drenaje.
Cabe señalar como estructura más singular del proyecto el viaducto sobre el río Vimianzo, que permitirá el cruce de la vía sobre este entorno, entre los puntos kilométricos 7+005 y 7+249.
- Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
- Aplazada la huelga indefinida de autobuses en Santiago, aunque sigue sin haber acuerdo
- Augas de Galicia sanciona al Concello de Santiago con 300.000 euros tras mediciones en el río Sar
- El bar a 20 minutos de Santiago donde Netflix rodó una de sus series más vistas: 'Fue una experiencia flipante
- El aeropuerto de Santiago pierde uno de cada tres pasajeros con respecto al año pasado
- Un vuelo Madrid-A Coruña acaba regresando a Barajas tras desviarse a Santiago y no poder aterrizar
- Santiago vive un fin de semana para no quedarse en casa: conciertos, Carnaval, San Valentín y mucho más
- La Deputación da Coruña licita por 1,12 millones la adquisición de un inmueble para su sede en Santiago