Once empresas se postulan para prolongar la autovía de Costa da Morte

La Xunta ha recibido un total de once ofertas de empresas para la ejecución de las obras de prolongación de la autovía de Costa da Morte, en el tramo entre Santa Irena, en el municipio de Vimianzo, y la carretera AC-432. El Gobierno gallego licita estos trabajos por más de 36 millones de euros.

Además, la Xunta recibió trece ofertas para el contrato de servicio para el control y vigilancia, seguimiento ambiental y arqueológico, y coordinación de la seguridad y salud de la obra, licitada por 1,3 millones de euros.

Con esta actuación se prolongará el tramo de la autovía de Costa da Morte que se puso en funcionamiento en el año 2016, con casi 28 kilómetros libres de peaje que comunican los ayuntamientos de Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas y Vimianzo, hasta Santa Irena.

La nueva intervención abarca 5,8 nuevos kilómetros de carretera, hasta la intersección con la AC-432, que comunica Vimianzo y Camariñas. Este tramo se construirá sobre una traza con parte del movimiento de tierras ya ejecutado.

Las obras incluirán la construcción de dos enlaces y la previsión de un tercero, tres viaductos, sis pasos superiores, tres pasos inferiores y seis obras de drenaje.

Cabe señalar como estructura más singular del proyecto el viaducto sobre el río Vimianzo, que permitirá el cruce de la vía sobre este entorno, entre los puntos kilométricos 7+005 y 7+249.