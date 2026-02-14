Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impagos en los CSCVertidos SarEmilio NavazaElecciones USC
instagram

El sol abrió paso a las tropas de don Carnal

Miles de personas desfilaron en el área de Santiago entre animadas comparsas y carrozas

En Rois la fiesta incluyó una merienda popular, y en Vimianzo hubo un guiño a las palilleiras

En Vimianzo, la comparsa Fíos de salitre, de Camariñas, homenajeó a las palilleiras.

En Vimianzo, la comparsa Fíos de salitre, de Camariñas, homenajeó a las palilleiras. / José Manuel Ramos Lavandeira

Suso Souto

Vimianzo

El tren de borrascas se detuvo al fin, y el sol lució este sábado con fuerza abriendo paso a los coloridos desfiles de las tropas de don Carnal.

En Vimianzo, cientos de personas desfilaron disfrazadas, acompañando al ritmo de la música a 4 comparsas y 3 grupos.

El sol abre paso a las tropas de don Carnal

El sol abre paso a las tropas de don Carnal

José Manuel Ramos Lavandeira

La comparsa Fíos de salitre, de Camariñas, rindió homenaje a las artesanas del tradicional encaje de bolillos (las palilleiras). Desfilaron incluso farolas y lámparas humadas. En el concurso se repartieron más de 3.000 euros en premios.

Unas 350 personas participaron en el desfile de Rois, donde hubo además fiesta con merienda en el pabellón.

Unas 350 personas participaron en el desfile de Rois, donde hubo además fiesta con merienda en el pabellón. / Cedida

En Rois, más de 350 personas celebraron el Entroido participando en un colorido desfile y en un concurso que repartió 2.000 euros y en el que compitieron comparsas y carrozas locales con otras llegadas de Padrón, Pontecesures, Valga y O Son. En el pabellón hubo una animada fiesta con merienda y actuación del dúo Stylo.

También hubo animado desfile en Noia, donde una carroza unió a don Carnal y a San Valentín regalando a su paso globos en forma de corazón.

Noticias relacionadas

La fiesta continúa este domingo. En Carballo se inscribieron para el concurso 600 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents