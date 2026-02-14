El sol abrió paso a las tropas de don Carnal

El tren de borrascas se detuvo al fin, y el sol lució este sábado con fuerza abriendo paso a los coloridos desfiles de las tropas de don Carnal.

En Vimianzo, cientos de personas desfilaron disfrazadas, acompañando al ritmo de la música a 4 comparsas y 3 grupos.

La comparsa Fíos de salitre, de Camariñas, rindió homenaje a las artesanas del tradicional encaje de bolillos (las palilleiras). Desfilaron incluso farolas y lámparas humadas. En el concurso se repartieron más de 3.000 euros en premios.

En Rois, más de 350 personas celebraron el Entroido participando en un colorido desfile y en un concurso que repartió 2.000 euros y en el que compitieron comparsas y carrozas locales con otras llegadas de Padrón, Pontecesures, Valga y O Son. En el pabellón hubo una animada fiesta con merienda y actuación del dúo Stylo.

También hubo animado desfile en Noia, donde una carroza unió a don Carnal y a San Valentín regalando a su paso globos en forma de corazón.

La fiesta continúa este domingo. En Carballo se inscribieron para el concurso 600 personas.