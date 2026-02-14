El sol abrió paso a las tropas de don Carnal
Miles de personas desfilaron en el área de Santiago entre animadas comparsas y carrozas
En Rois la fiesta incluyó una merienda popular, y en Vimianzo hubo un guiño a las palilleiras
El tren de borrascas se detuvo al fin, y el sol lució este sábado con fuerza abriendo paso a los coloridos desfiles de las tropas de don Carnal.
En Vimianzo, cientos de personas desfilaron disfrazadas, acompañando al ritmo de la música a 4 comparsas y 3 grupos.
La comparsa Fíos de salitre, de Camariñas, rindió homenaje a las artesanas del tradicional encaje de bolillos (las palilleiras). Desfilaron incluso farolas y lámparas humadas. En el concurso se repartieron más de 3.000 euros en premios.
En Rois, más de 350 personas celebraron el Entroido participando en un colorido desfile y en un concurso que repartió 2.000 euros y en el que compitieron comparsas y carrozas locales con otras llegadas de Padrón, Pontecesures, Valga y O Son. En el pabellón hubo una animada fiesta con merienda y actuación del dúo Stylo.
También hubo animado desfile en Noia, donde una carroza unió a don Carnal y a San Valentín regalando a su paso globos en forma de corazón.
La fiesta continúa este domingo. En Carballo se inscribieron para el concurso 600 personas.
- Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
- Aplazada la huelga indefinida de autobuses en Santiago, aunque sigue sin haber acuerdo
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- La Deputación da Coruña licita por 1,12 millones la adquisición de un inmueble para su sede en Santiago
- Augas de Galicia sanciona al Concello de Santiago con 300.000 euros tras mediciones en el río Sar
- El bar a 20 minutos de Santiago donde Netflix rodó una de sus series más vistas: 'Fue una experiencia flipante
- Aumenta la división sindical por el conflicto de los autobuses tras la última reunión mediadora
- El aeropuerto de Santiago pierde uno de cada tres pasajeros con respecto al año pasado