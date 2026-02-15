Boqueixón recibirá de la Xunta más de 425.000 € en tres años para el Servizo de Axuda no Fogar

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitó este domingo el domicilio de dos personas dependientes de Boqueixón para evaluar el impacto que tendrá el acuerdo alcanzado entre la Xunta y la Fegamp para elevar la aportación al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), lo que permitirá a los concellos mejorar su prestación.

García, que acudió acompañada del alcalde, Ovidio Rodeiro, y del director xeral del gabinete técnico de Presidencia, Emilio de la Iglesia, explicó que «se trata de un acuerdo histórico que supondrá un incremento del 50% de la aportación de la Xunta a este servicio, que es de competencia municipal».

En Boqueixón, el incremento a lo largo de estos tres años será de más de 425.000 €, «lo que supondrá un importante ahorro a las arcas municipales y seguir blindando su ratio de atención, que se sitúa en el 98%, una de las más altas de su entorno», añadió.

Fabiola García señaló que «con las cifras en la mano vemos lo beneficioso que será este acuerdo para los concellos gallegos».

«Es una pena que, mientras la Xunta avanza en derechos sociales, el Gobierno central siga sin cumplir la ley y sin aportar el 50% de la financiación», indicó, recordando que «la deuda con Galicia es de 2.900 millones de euros».

Noticias relacionadas

Además, denunció que «el Gobierno central paralizó el plan de choque de la dependencia y de la discapacidad de la Xunta por un afán puramente recaudatorio» y que «a día de hoy la Xunta no puede conceder automáticamente la discapacidad a 2.600 personas con dependencia que la tienen solicitada por culpa de dicho recurso».