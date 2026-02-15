Detrás dun mini-papamóbil ou dun xigante prato de polbo: así troulean as tropas de don Carnal
O festival de Lousame xuntou 700 persoas, en Porto do Son proclamáronse reis do Entroido Lía e Hugo, e en Muxía presentou a gala Isi
Nin a chuvia nin o vento conseguen parar a troula das tropas de don Carnal esta fin de semana de Entroido nos concellos do cinto compostelán.
O festival celebrado este sábado en Lousame foi un dos máis concorridos que se recordan, e o Concello tivo que colgar o cartel de “non hai billetes” cinco días antes da súa celebración.
Preto de setecentas persoas participaron no festival, no que o alcalde Esteban Ares, e a concelleira de Cultura, Silvia Agrafojo, fixeron entrega dos tres vales por 300, 200 e 100 euros en material deportivo sorteados entre as case noventa persoas participantes no desfile de disfraces.
A tarde comezou moi animada coa música rock de Pakolas, que durante algo máis dunha hora presentou á rapazada o seu espectáculo A Ramona pequena vai á lúa, rematando coa interpretación dalgúns dos seus temas máis populares. O propio Pakolas lanzou un foguete para que abriran as súas portas os inchables e a degustación gratuíta de filloas e orellas, elaboradas por cinco cociñeiras lousamiás.
Mentres tanto, o polideportivo municipal Pilar Barreiro Senra era unha gran festa, cunha zona de música coa rapazada xogando e correndo; unha zona central con catro grandes inchables; e unha terceira área onde se podían recoller as orellas e as filloas, ou tamén mercar chocolate con churros nun posto da Churrería Rafa.
O público gozou tamén cos xogos de cartas do mago Charly Braun, quen presentou o desfile.
En Val do Dubra o concurso de disfraces encheu as rúas de cor, creatividade e bo ambiente. A tarde comezou co pasarrúas da charanga Santa Compaña, seguido do desfile de comparsas e disfraces.
O concurso de disfraces foi conducido por Salomé Beiroa. Na categoría de comparsas, o primeiro premio foi para Os gardiáns do Moroso (900 €); na de parellas, para Érase unha vez (200 €); e na de individual, para Locomotora Anos 50 (150 €).
A festa continuou co animado baile a cargo de DJ Ferre. En Val do Dubra a troula continuará o martes 17 de marzo co Entroido Infantil no pavillón municipal, con desfile, festa e a tradicional Queima do Meco.
En Porto do Son, o primeiro premio do concurso na categoría de individuais foi para unha nena enfundada nun xigante prato de polbo; o segundo, para un neno que conducía o seu peculiar papamóbil; e o terceiro, para unha nena caracterizada de Pippi Langstrump.
Na categoría de parellas gañaron Nora e Lía lendo a Rosalía. E na de grupos, Gardiáns do bosque máxico.
Pero o Entroido sonense ten tamén rei e raíña: Lía Gago Calo (Fantasía) e Hugo Rey Pérez (Isto foi algunha vez).
Na Pobra do Caramiñal, a compañía Troula Animación encheu a noite do sábado as rúas da vila con música e diversión co seu espectáculo Lume.
En Muxía, a gala de Entroido foi presentada polo humorista Isi. Os primeiros premios do certame, que foron entregados pola tenente de alcalde, Sandra Vilela, foron para Fada dos contos (infantil); Avoa galega (adultos); Os do Imserso (grupos); e Trubisquiñas de Vimianzo-A fábrica da luz (comparsas).
Tamén en Laxe centos de persoas gozaron dunha festa de Entroido no pavillón na que houbo degustación de produtos típicos destas datas e moi música a cargo de varios grupos.
E, como nunca choveu que non escampara, algúns concellos optan por aprazar actividades. É o caso do Concello do Pino, que decidiu aprazar o desfile de Entroido para o domingo 22 de febreiro, mantendo o mesmo percorrido, horarios e programación. Tamén se amplía o prazo de inscrición ata o 22 de febreiro, día do desfile. O Concello repartirá máis de 3.000 euros en premios.
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- La Deputación da Coruña licita por 1,12 millones la adquisición de un inmueble para su sede en Santiago
- Aumenta la división sindical por el conflicto de los autobuses tras la última reunión mediadora
- Oportunidad en Santiago de Compostela: ático a menos de 200 metros de la Catedral
- Un vuelo Madrid-A Coruña acaba regresando a Barajas tras desviarse a Santiago y no poder aterrizar
- «Mamá, quiero ser ganadera»
- Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
- Una tregua en la lluvia: tarde de tiempo seco antes de un nuevo frente