Excarcelada una persona tras un accidente de dos coches en A Estrada
Un particular alertó, minutos antes de las 3 de la madrugada, de que se acababa de registrar un accidente entre dos coches, con una persona atrapada en el interior de uno de ellos
EFE
Una persona tuvo que ser excarcelada tras un accidente con dos coches implicados en A Estrada (Pontevedra), en el kilómetro 316 de la N-525, en la parroquia de Loimil, según ha informado el 112 Galicia.
Un particular alertó, minutos antes de las 3 de la madrugada, de que se acababa de registrar un accidente entre dos coches, con una persona atrapada en el interior de uno de ellos.
Los medios que se desplazaron hasta el lugar confirmaron que era necesaria la excarcelación de uno de los implicados, que finalmente fue atendido por los profesionales sanitarios de una ambulancia.
En el operativo participaron, aparte de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Silleda, el GES y el Servicio Municipal de Protección Civil de A Estrada, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera.
