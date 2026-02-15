Comprar una vivienda nueva en Ames fue en 2025 más caro que en Santiago

Los números confirman a las claras el tirón residencial de Ames. El mercado inmobiliario del cinturón compostelano, lastrado por la escasez de vivienda y los elevados precios, dejó en 2025 un dato significativo: el precio medio del metro cuadrado de vivienda nueva fue más alto en Ames que en Santiago, a pesar de que la capital gallega mantiene precios superiores en el conjunto del mercado (obra nueva y segunda mano).

Según los datos recabados por el Portal Estadístico del Notariado, entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, la vivienda nueva alcanzó en Ames un precio medio de 1.809 euros por metro cuadrado, frente a los 1.670 euros por metro cuadrado registrados en Santiago en el mismo periodo.

También el volumen de actividad fue mayor, con 67 compraventas de vivienda nueva en Ames y un importe medio de 183.938 euros para inmuebles de 102 metros cuadrados de media.

En Santiago apenas se contabilizaron 13 operaciones de obra nueva, aunque con un importe medio más elevado (249.576 euros) y viviendas de mayor tamaño (149 metros cuadrados de media). Es decir, en la capital se venden menos viviendas nuevas, pero de mayor superficie y precio final, mientras que Ames concentra más promociones de reciente ejecución y un producto más compacto, lo que eleva el precio por metro cuadrado.

Sin embargo, si se analiza el conjunto de vivienda nueva y usada, la capital compostelana mantiene precios más altos. Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, se compraron en Santiago 726 viviendas con importe medio de 216.899 euros y una superficie media de 118 metros cuadrados, frente a las 397 operaciones firmadas en Ames, con un importe medio de 173.433 euros y una superficie media de 125 metros cuadrados.

Encarecimiento progresivo en Ames

El Portal Estadístico del Notariado refleja que también los precios han evolucionado de manera muy distinta en Ames y en Santiago, hasta el punto de que en 2025 la vivienda se encareció un 23% en el mayor municipio del área metropolitana. Es el mayor repunte desde 2015 y supone multiplicar por seis el incremento mucho más contenido que se registró en la capital: un 3,87%.

De hecho, el histórico desde 2015 muestra que en Santiago ha habido años en los que los precios llegaron a caer (como 2015, 2016, 2018, 2021 o 2023), alternados con fuertes subidas como las de 2020 (de casi un 19%) y 2022 (de un 17,6%).

En el caso de Ames, la evolución de los precios ha sido constante, con un incremento muy significativo en 2025, que refleja que la presión inmobiliaria va a más.

Más viviendas visadas en Ames que en Santiago

Precisamente, Ames fue uno de los diez concellos en los que se visaron más viviendas de nueva planta en 2025, según el informe presentado esta semana por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).

El municipio amesano es el único de la comarca compostelana en una lista que integran A Coruña, Pontevedra, Sanxenxo, Vigo, Oleiros, Lugo, Vilagarcía de Arousa, Ferrol y Carballo, pero no Santiago, donde apenas se visaron 25 viviendas el año pasado, es decir, 0,72 por cada 1.000 habitantes.

La cifra se queda muy lejos de las 117 viviendas que los arquitectos visaron en 2025 en Ames, esto es, 3,52 por cada 1.000 residentes.

Se trata de un indicador clave sobre la obra nueva que se prevé construir (tanto de viviendas unifamiliares como plurifamiliares -edificios residenciales- ) y certifica que los proyectos cuentan con el aval técnico y legal para poder ser ejecutados.

De media, desde que la vivienda recibe el visado hasta que obtiene el certificado de fin de obra transcurren entre tres y cuatro años, por lo que la previsión del COAG es que las viviendas visadas en 2025 estarán listas para ser ocupadas en 2028 o 2029.