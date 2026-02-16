Adiós a las marquesinas torcidas de O Milladoiro: reponen las estructuras ya adaptadas a la pendiente de la calle
Entre los flecos pendientes de la humanización se encuentra el pintado del carril bici, que aún no está operativo
Nunca unas marquesinas de autobús dieron para tantos memes. Varias de las estructuras que se instalaron hace semanas en las paradas de bus de O Milladoiro, dentro de las obras de humanización ejecutadas en la mayor urbe de Ames, tuvieron que ser retiradas para proceder a su nivelación, ya que presentaban la misma pendiente que la propia avenida de Rosalía de Castro, lo que provocó un sinfín de quejas vecinales y las protestas del propio Concello de Ames.
Por fin, la travesía luce unas marquesinas niveladas, tras la instalación de las dos que quedaban pendientes, situadas a uno y otro lado de la avenida, a la altura del cruce con la rúa da Cruxa y rúa Figueiras.
Carril bici
No obstante, todavía quedan deficiencias por resolver y trabajos por completar, entre ellos el pintado del carril bici a lo largo de la travesía, que todavía no está operativo. La actuación se llevará a cabo en cuanto el tiempo lo permita. De momento, el carril es utilizado a modo de aparcamiento por los residentes.
En paralelo, el Concello trabaja en el proyecto previsto para la rúa do Rego, que pasará a ser de dirección única, lo que permitirá crear 50 plazas de estacionamiento.
Al mismo tiempo, la adjudicataria de las obras de humanización, financiadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con 4,4 millones de euros, sigue adelante con los trabajos en la N-550, ya en el término municipal de Teo.
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte
- Crónica social compostelana | Cocido de la promoción de 1981 del Colegio Peleteiro
- Galicia aspira a ganar el Benidorm Fest: un jóven de Carballo, entre los grandes favoritos
- Más de 70.000 filloas: el Carnaval más dulce a 20 minutos de Santiago
- Conflicto de buses en Santiago: 'Se non hai avances poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga
- Muere el prestigioso abogado José Manuel Roibás, asesor jurídico en numerosos concellos
- Aviso a los conductores: una calle del centro de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 24 horas