Adiós a las marquesinas torcidas de O Milladoiro: reponen las estructuras ya adaptadas a la pendiente de la calle

Nunca unas marquesinas de autobús dieron para tantos memes. Varias de las estructuras que se instalaron hace semanas en las paradas de bus de O Milladoiro, dentro de las obras de humanización ejecutadas en la mayor urbe de Ames, tuvieron que ser retiradas para proceder a su nivelación, ya que presentaban la misma pendiente que la propia avenida de Rosalía de Castro, lo que provocó un sinfín de quejas vecinales y las protestas del propio Concello de Ames.

Por fin, la travesía luce unas marquesinas niveladas, tras la instalación de las dos que quedaban pendientes, situadas a uno y otro lado de la avenida, a la altura del cruce con la rúa da Cruxa y rúa Figueiras.

Carril bici

No obstante, todavía quedan deficiencias por resolver y trabajos por completar, entre ellos el pintado del carril bici a lo largo de la travesía, que todavía no está operativo. La actuación se llevará a cabo en cuanto el tiempo lo permita. De momento, el carril es utilizado a modo de aparcamiento por los residentes.

En paralelo, el Concello trabaja en el proyecto previsto para la rúa do Rego, que pasará a ser de dirección única, lo que permitirá crear 50 plazas de estacionamiento.

Al mismo tiempo, la adjudicataria de las obras de humanización, financiadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con 4,4 millones de euros, sigue adelante con los trabajos en la N-550, ya en el término municipal de Teo.