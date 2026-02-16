Correos presenta la tirada de 66.000 ejemplares del sello de la Asamblea de Melide

El melidense Centro Sociocultural Mingos de Pita acogerá el acto oficial de presentación del sello postal Efemérides. Asamblea de Melide, emitido por Correos con motivo do quinientos aniversario de este hecho histórico y con una tirada de 66.000 ejemplares. Será este miércoles, a mediodía.

Intervendrán el regidor, subdelegado del Gobierno en A Coruña y la directora de Filatelia e Relacións Institucionais de Correos. El acto inluirá una interpretación musical a cargo de un gaiteiro como tributo.

Efeméride

Los técnicos municipales explican que la estampilla "lembra a reunión celebrada o 4 de decembro de 1520, na que representantes das principais casas nobiliarias de Galicia se xuntaron para reclamar a El-Rei a recuperación do voto en Cortes para o Reino de Galicia, a participación nas oportunidades abertas pola era dos descubrimentos e o reforzo das capacidades militares e defensivas mediante o nomeamento dunha Capitanía Xeral".