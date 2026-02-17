Alarmante récord de ‘basuraleza’ en una playa de Camariñas: "Lo que hay ahí fuera excede la capacidad del voluntariado"

El colectivo Mar de Fábula batió su récord de retirada de residuos en la limpieza de un arenal, tras recoger 1.370 kilos de basura en la playa de O Lago, en Camariñas.

En la actividad, organizada con la colaboración del Concello y la patronal, participaron una veintena de personas.

Entre los numerosos residuos retirados figuran productos higiénico-sanitarios, biosoportes de las depuradoras, botellas de plástico y de cristal, latas de refrescos, palos de bateas y una cantidad importante de cacharros utilizados para las capturas ilegales de pulpo.

«La sociedad civil actúa según sus medios; pero, para limpiar de manera efectiva y real lo que hay en la costa, creemos que se deberían impulsar estas acciones de manera profesionalizada y coordinada ya no solo desde los ayuntamientos, sino desde el Gobierno central. Lo que hay ahí fuera se escapa a la capacidad del voluntariado espontáneo», señalan desde la entidad.