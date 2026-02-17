Alarmante récord de ‘basuraleza’ en una playa de Camariñas: "Lo que hay ahí fuera excede la capacidad del voluntariado"
Veinte voluntarios de la asociación Mar de Fábula retiraron 1.370 kilos de basura en el arenal de O Lago
El colectivo Mar de Fábula batió su récord de retirada de residuos en la limpieza de un arenal, tras recoger 1.370 kilos de basura en la playa de O Lago, en Camariñas.
En la actividad, organizada con la colaboración del Concello y la patronal, participaron una veintena de personas.
Entre los numerosos residuos retirados figuran productos higiénico-sanitarios, biosoportes de las depuradoras, botellas de plástico y de cristal, latas de refrescos, palos de bateas y una cantidad importante de cacharros utilizados para las capturas ilegales de pulpo.
«La sociedad civil actúa según sus medios; pero, para limpiar de manera efectiva y real lo que hay en la costa, creemos que se deberían impulsar estas acciones de manera profesionalizada y coordinada ya no solo desde los ayuntamientos, sino desde el Gobierno central. Lo que hay ahí fuera se escapa a la capacidad del voluntariado espontáneo», señalan desde la entidad.
