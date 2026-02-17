Arqueobotánica en Zas: en busca del árbol perdido en el siglo uno

Entre los pasados meses de noviembre y diciembre se llevaron a cabo en el yacimiento arqueológico de Brandomil (Zas) varias catas en un espacio apenas intervenido hasta ahora, denominado Agro de Pedra do Altar, en el que se encontraron numerosos muros de época romana, excepcionalmente bien conservados, y también muchas piezas de cerámica de multitud de orígenes.

Gracias a la combinación de métodos no invasivos como el georradar y el gradiómetro, con la excavación de las zonas identificadas quedó de manifiesto la inmensa extensión del citado yacimiento romano.

Pero, más allá de la finalidad de avanzar en el conocimiento de las antiguas estructuras, los arqueólogos se plantean ahora otro reto no menos interesante.

Uno de los próximos objetivos a corto plazo es la identificación de las especies arbóreas y de los cultivos existentes en Brandomil a finales del siglo I de nuestra era, en base a las semillas y el polen conservados en el yacimiento. Esta investigación se llevaría a cabo en el departamento de Arqueobotánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Restos de carbón hallados en el yacimiento de Brandomil, datados por radiocarbono en el siglo I D. de C. / Cedida

La idea es entender el paisaje antiguo de este espacio en el entorno del río Xallas, para comprender mejor cómo era la vida en Brandomil hace cerca de dos mil años.

El pasado viernes, el secretario de la Fundación Brandomil (entidad promotora de las excavaciones), Enrique Eduardo Iglesias, y el arqueólogo director de los trabajos realizados en el yacimiento, Lino Gorgoso, se reunieron con los técnicos de Patrimonio para presentar los avances de la intervención impulsada por la Xunta de Galicia a finales de 2025 y diseñar de manera conjunta las estrategias para el presente año.

Desde la Fundación Brandomil se apuesta por esta colaboración con la Dirección Xeral de Patrimonio, de una manera similar a los años 2024 y 2025, en el sector de Agro de Pedra do Altar.

Tal y como se le propuso en la reunión al jefe del servicio de Arqueología de la Xunta de Galicia, Roberto Pena, la línea de investigación prevista se encamina a realizar excavaciones en área sobre las potentes estructuras romanas localizadas a finales de 2025, así como análisis de sedimentos de los grandes niveles de carbón que hay en su interior.

De este modo, la Fundación Brandomil también mantendrá la colaboración con el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC para la ejecución de analíticas y estudios de palinología (del polen de plantas de época antigua).