Denuncian más goteras en Santa Comba: ahora en el local de taekwondo

Desde el Bloque alertan de su proximidad al sistema eléctrico

El Concello pide diálogo y recuerda que los problemas vienen de atrás

Exterior del local que emplean para entrenar taekwondo en Santa Comba

Exterior del local que emplean para entrenar taekwondo en Santa Comba / BNG

Marcos Manteiga Outeiro

Santa Comba

Las quejas del BNG de Santa Comba por las filtraciones y mal estado de las infraestructuras públicas de la capital xalleira vuelven a dar una vuelta de tuerca: si la CIG acaba de convocar una concentración ante las deficiencias en el centro de salud(será allí este jueves, 11.00 h.), los nacionalistas señalan ahora hacia el estado de las instalaciones para entrenar taekwondo, con goteras.

Por su parte, la concejala de Deportes y el regidor reiteran el «compromiso e o diálogo» con las asociaciones para poder alcanzar espacios adecuados y dignos para las actividades, siendo consciente de las limitaciones y desperfectos que se vienen arrastrando. También acusan al BNG de tergiversar de forma política y electoralista cuestiones que deberían ser sociales, y que poco a poco acometerán las reformas, que vienen de atrás.

Portavoz local

Desde el BNG, el portavoz Juan David Sexto aporta, sobre el local para artes marciales, que «o seu estado non só é molesto, senón perigoso xa que a auga cae dentro mesmo á beira das instalacións eléctricas». Y cree que el alcalde «segue sen escoitar aos pais que trasladaron ao BNG a súa extrema preocupación».

