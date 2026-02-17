Rois moviliza a su hostelería para servir caldo de gloria y se vuelca con Rosalía de Castro

El Concello de Rois rendirá homenaje a Rosalía de Castro con una programación cultural y participativa a lo largo del mes de febrero, que tendrá su día grande el lunes 23, Día de Rosalía. Y compartirá el legado de la poeta a través de la música, la lectura y la tradición gastronómica, y con el respaldo de la Xunta de Galicia, de la Rede Cultural de la Diputación de A Coruña y de la Casa de Rosalía.

Por su puesto, el Caldo de gloria volverá a ser uno de los ejes centrales de la celebración el lunes 23 de febrero, cuando los establecimientos hosteleros de Rois ofrecerán esta receta inspirada en el poema 'Miña casiña, meu lar', junto con un posavasos conmemorativo de Rosalía. Participan en esta iniciativa Mesón A Casiña, Café-bar A Lúa, Taberna Angueira, Hotel Camiño do Mar, Taberna Casa Benjamín, Casa rural Fogar do Selmo, Café-bar Malecón, Bar Muelle, Bar O Pemento, Club de golf Val de Rois y Taberna Venezuela. En el caso de Fogar do Selmo y O Pemento, que permanecen cerrados los lunes, la degustación se trasladará al domingo 22 de febrero, permitiendo así que todos los vecinos y visitantes puedan sumarse a este homenaje gastronómico a la poeta gallega más universal.

Asimismo, el auditorio municipal acogerá diversas propuestas culturales en torno a la figura de Rosalía. El viernes 20 de febrero, A Xanela do Maxín presentará 'Dende Rosalía ata as cantareiras', y el sábado 21 será el turno del concierto Cantamos con Rosalía', de Luís Vallecillo. Ambas actuaciones están previstas para las 18.00 horas. También se suman una visita guiada a las camelias de la familia Abalo, en Oín, que tendrá lugar el sábado 28 de febrero (requiere anotación previa hasta el 25 de febrero en la dirección inscricions@rois.gal), y que permitirá a las personas participantes descubrir este espacio singular con cientos de variedades de camelias.

Biblioteca y redes

Por otro lado, la biblioteca municipal se convertirá también en un lugar de encuentro con la autora, con una exposición de las adquisiciones bibliográficas dedicadas a la escritora y con un espacio (pousadoiro), temático que estará disponible desde el 20 de febrero hasta final de mes. La celebración tendrá una fuerte presencia en las redes sociales. Entre el 20 y el 27 de febrero, las personas que publiquen contenidos relacionados con Rosalía acompañados de los hashtags #RoisconRosalía y #DíadeRosalía participarán en el sorteo de dos lotes de productos elaborados por Amipa, con un sorteo en Facebook y otro en Instagram.

De forma colectiva

Y como parte de este homenaje colectivo, el Concello repartirá cuadernos de Rosalía en los establecimientos de Rois adheridos a la campaña Caldo de gloria y en las diferentes actividades. Distribuirá también manteles conmemorativos en los centros educativos CPI Os Dices-Rois, CPPI O Pumar-Urdilde y A Galiña Azul, así como en la asociación Amipa y en el Centro de Día de Urdilde.