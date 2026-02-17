Nuevo tramo para mejorar en el vial de Portomouro a Santa Comba entre este año y el que viene

El alcalde de Santa Comba y su edil de Obras agradecieron a la conselleira de Infraestruturas que la Xunta comience ya con la segunda fase de mejora de la carretera AC-406 (Portomouro-Santa Comba), en un tramo de 3,6 km, que contará con una inversión de 4,3 millones de euros.

Esta actuación (a la que se añadió la petición de una tercera fase y construcción de vivienda protegida), incrementará la seguridad en un tramo de 3,5 km, entre los puntos kilométricos 18,477 y 21,925. Además de mejorar el trazado, también se va a crear un carril para adelantar de más de un kilómetro. Estas obras se ejecutarán entre este año y el que viene, y entre marzo y mayo se abonarán las expropiaciones.

Sendas peatonales

El regidor, que agradeció la inversión autonómica en el polígono de la capital xalleira, también solicitó que la Xunta establezca plazos concretos para la creación de sendas peatonales o aceras en puntos de las carreteras autonómicas que pasan por A Pereira, Fontecada y en el tramo entre Mourelle y Montouto. “A conselleira pediunos priorizar estas actuacións e díxonos que moi pronto nos comunicará se a Xunta pode acometer esas inversións e cales farán con maior brevidade por motivos de seguridade”, indicó el munícipe.