José González divulga en Valga os apoios da Xunta para fomentar o emprego e a competitividade
Por primeira vez darase prioridade a quenes recibiran previamente formación laboral financiada con recursos autonómicos
O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, informou este martes ao empresariado de Valga das medidas postas en marcha este ano co fin de potenciar a empregabilidade da cidadanía e a competitividade do tecido produtivo.
Así, puxo de manifesto o esforzo da Xunta de Galicia por pechar o círculo da empregabilidade a través dunha estratexia integral de políticas activas de emprego que conecta a formación para o emprego cos incentivos á contratación, garantindo que o investimento público se traduza nun impacto real e efectivo no mercado laboral galego.
Como principal novidade, sinalou que por primeira vez se dará prioridade a aquelas persoas que recibiran previamente formación para o emprego financiada con recursos autonómicos, reforzando así a conexión directa entre as políticas formativas da Xunta e a incorporación efectiva ao mercado laboral.
No marco da renovación integral das políticas activas de emprego, destacou o novo modelo de formación para o emprego da Xunta, "máis áxil, flexible e conectado co mercado laboral, no que a demanda real das empresas marca as necesidades formativas", dixo.
Neste marco situou medidas como o decreto pioneiro de microcredenciais para o emprego e as ordes de formación en vigor, entre as que salientou as AFD, con 40 M€, e o Galicia Suma Talento: formación persoas ocupadas, dotado con 10,6 M€.
No eido das axudas, recordou que se poden solicitar na actualidade as contidas na orde única para persoas traballadoras autónomas, que inclúe achegas ao inicio, mantemento, consolidación ou reactivación da actividade (40,7 M€). Tamén os apoios á contratación indefinida por parte do colectivo (1,3 M€) e ás asociacións que o representan (350.000 €).
No seo do comercio, segundo explicou, está aberta a convocatoria destinada a impulsar o labor de dinamización dos centros comerciais abertos, cun orzamento de 2,5 M€.
Captación de talento ordenada
En relación coa captación de talento do exterior, José González referiuse ao novo escenario derivado da regulación extraordinaria de persoas inmigrantes en situación irregular anunciada polo Goberno central, que, ao seu xuízo, "evidencia falta de planificación e rigor nun ámbito que debería abordarse como política de Estado".
Fronte a iso, remarcou que "Galicia aposta por un modelo integral de inmigración ordenada, aliñado coas necesidades das empresas e baseado na integración laboral real, que se estrutura nun primeiro termo no retorno das persoas galegas do exterior e, nun segundo eixe, na atracción de talento procedente de terceiros países".
Nesta folla de ruta, apuntou, "resulta clave axilizar o traspaso das competencias das autorizacións iniciais de traballo solicitadas por Galicia para responder con eficacia ás necesidades do mercado laboral".
- Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido
- Aviso a los conductores: una calle del centro de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 24 horas
- Conflicto de buses en Santiago: 'Se non hai avances poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Muere el prestigioso abogado José Manuel Roibás, asesor jurídico en numerosos concellos
- Adiós a las marquesinas torcidas de O Milladoiro: reponen las estructuras ya adaptadas a la pendiente de la calle