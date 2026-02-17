O servizo municipal de recollida salvou da rúa 602 animais en Carballo dende a súa creación en 2012
Foron adoptados 356 e reclamados outros 246
Só un 15% dos cans e gatos acollidos tiñan microchip
O servizo municipal de recollida e protección animal do Concello de Carballo permitiu que 602 animais atopasen ou recuperasen un fogar no período comprendido entre novembro de 2012 (cando se puxo en marcha, a cargo da empresa Servigal) e decembro de 2025.
Segundo os datos acumulados ao longo destes máis de trece anos, 356 animais foron adoptados e outros 246 foron reclamados polos seus propietarios, o que pon de manifesto a importancia dun dispositivo, o microchip, que non só actúa ante o abandono, senón que tamén facilita o retorno de animais perdidos ás súas familias.
Durante ese mesmo período recolléronse 995 cans, 78 gatos e 137 cadáveres de animais, actuacións que contribúen á seguridade viaria, á salubridade pública e á protección animal.
Do total de animais recolleitos ao longo destes anos, só o quince por cento estaban identificados mediante microchip, «o que evidencia a necesidade de seguir reforzando a concienciación sobre este deber legal», sinalan desde o Goberno municipal.
Segundo os últimos datos facilitados polo Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía, dependente da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o número de mascotas que están inscritas no municipio de Carballo é actualmente de 8.631 cans e 515 gatos.
- Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido
- Aviso a los conductores: una calle del centro de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 24 horas
- Conflicto de buses en Santiago: 'Se non hai avances poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Muere el prestigioso abogado José Manuel Roibás, asesor jurídico en numerosos concellos
- Adiós a las marquesinas torcidas de O Milladoiro: reponen las estructuras ya adaptadas a la pendiente de la calle