Los residentes rechazan el sentido único en la rúa do Rego para evitar rodear O Milladoiro

Alrededor de 200 familias residentes, o con plaza de estacionamiento, en el edificio Antares y Noval en Milladoiro han mostrado su rechazo al proyecto del Concello de Ames para cambiar a sentido único, de bajada, su calle: la rúa do Rego. Ello les obligará a tomar la general y cruzar media urbe para dirigirse a Teo o bien a la parte alta de esta localidad, «e aquí xa incrementaron o tráfico moito», apuntan desde la comunidad Antares.

Así, su presidente aporta que «esta zona, entre as 07.00 e 09.30 horas da mañá, é un caos de xente e coches», indica, tanto para llevar a los chavales a la guardería como para, precisamente, evitar la travesía principal, recientemente humanizada por Transportes.

«E o problema é que ese medio cento de prazas de aparcamento que queren gañar na nosa rúa é para complementar as que eliminaron na xeneral, porque lles protestaron os que residen en Rosalía de Castro» lamenta, opinando igualmente que se trata de desvestir un santo para vestir otro.

Supervisión técnica

Asimismo, y tras entrevistarse con el representante municipal, «asegurounos que o plan estaba en mans da Policía Local, e ofrecéronnos que, en todo caso, poderiamos recorrer a decisión, pero sen darnos ningunha outra solución», según los dirigentes vecinales.

Y es que, a su juicio, el tema se arreglaría «poñendo un carril de servizo de apenas 200 metros», que les permitiría retomar la subida y evitar un rodeo mayor.

Por lo de pronto, y pendientes de que la Administración local haga público su plan de trabajo y señalización de la zona, las casuísticas personales se suceden, caso de Susana, quien deja claro que «todos os días teño que usar catro veces como mínimo a rúa do Rego para ir cara a Vilar de Calo; agora, vanme obrigar a baixar ata a rotonda de abaixo de Muebles Compostela» o, en todo caso, a desandar buena parte del camino. Ello le obligará «a saír de casa 15 minutos antes, e coller todo o atasco da estrada xeral», que acaba de quedar reducida desde los antiguos cuatro a dos carriles de circulación.

Otro afectado es Mateo, si bien en su caso explica que «eu xa adoito coller cara abaixo, porque traballo en Santiago, pero por exemplo si que me vai perxudicar cando quera ir ao supermercado ou cara a Teo co coche», reseñaba.

Único uso

Otra residente en este entorno es Beatriz que, curiosamente, está en el caso contrario: «Nós usamos a rúa para subir habitualmente... e fannos unha faena, porque por 200 metros temos que ir a dar a volta a Milladoiro case que completa, e iso sen contar as retencións que temos a primeira hora».

A su juicio, la solución «debería pasar porque compren terrenos, e que poñan sitios para estacionar neles», pero no andar revolviendo los sentidos de circulación por las desventajas que en su caso traerían estos cambios de señalización. Esperan que la medida se reconsidere, pero por lo de pronto ya han presentado escritos la presidencia de la comunidad y el administrador.