Vecinos de Teo en pie de guerra contra una planta de escombros en A Torre

Recuerdan que estará emplazada a escasos metros de varias viviendas

El Concello indica que no necesita su autorización, y que el proyecto ya se expuso

Entorno cercano a viviendas de A Torre, Teo, donde está prevista la planta de escombros

Entorno cercano a viviendas de A Torre, Teo, donde está prevista la planta de escombros / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Teo

La Asociación Veciñal da Torre (Ayuntamiento de Teo) traslada su «profundo desacordo» con la instalación de una planta de procesado de escombros en un terreno situado en la propia aldea, a escasa distancia de viviendas habitadas.

Y, a su vez, desde el Concello recuerdan que el escrito vecinal apenas adjuntaba dos firmas, y que al tratarse de una gestora de residuos de la construcción, reducirá la contaminación y no incluirá basura orgánica ni lodos. Indica que el uso del suelo está permitido para tal labor; que no necesita autorización municipal; y que ya se ha sometido a exposición pública.

Los residentes y lugareños, por contra, consideran que la ubicación elegida es «absolutamente inadecuada», al tratarse de un núcleo rural residencial y no de un espacio calificado para actividades industriales de estas características. «Un centro xestor de residuos da construción leva asociados impactos evidentes e continuados no tempo, como son a xeración de ruído constante, a emisión de po en suspensión, o aumento significativo do tráfico pesado e a consecuente perda de seguridade viaria e deterioro das vías, así como a degradación da contorna ambiental e paisaxística», indican a este diario. .

En un polígono

Desde la asociación se subraya que este tipo de actividad debería situarse «nun polígono industrial», donde existen infraestructuras preparadas para acoger procesos industriales y donde el impacto sobre la población sería notablemente menor. «A súa implantación nunha aldea supón unha decisión que compromete gravemente a calidade de vida das persoas residentes», añaden. Y recuerdan que ya trasladaron formalmente su rechazo al Concello de Teo y a la Xunta , solicitando que se revise con rigor la autorización del proyecto, que se informe a la vecindad de la situación de la tramitación y que se priorice la protección de la salud, el bienestar y el equilibrio del territorio.

Los lugareños muestran también su malestar porque desde el Concello de Teo «non se informara no seu momento» a los afectados, quienes se muestran abiertos al diálogo para hallar soluciones.

