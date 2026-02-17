CULTURA
Quique García, o fotógrafo que fixo "memoria colectiva" dende Cee
Cincuenta das súas imaxes amosan a 'Luz de outono na Costa da Morte'
A Casa de Cultura de Cee acolle a exposición Luz de Outono na Costa da Morte, do fotógrafo Quique García, quen adicou toda a súa vida á fotografía, empezando como axudante do seu pai, o tamén fotógrafo Leonardo García.
García, como o coñecen en Cee e en toda comarca, é un gran retratista, formado cos grandes mestres da fotografía nacional, como Maura e Gordillo, e internacional, como Bruno Alberghini e René Ona. Seguiu tamén a estela de grandes fotógrafos da Costa da Morte, como os históricos Ramón Caamaño ou Vidal.
Valéndose dos seus coñecementos sobre a luz e o impacto que esta ten na fotografía, Luz de outono na Costa da Morte, está formada por unha escolma de máis de 50 fotografías realizadas á maneira tradicional en blanco e negro.
O acto inaugural estivo presidido pola alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, quen afirmou que "abrimos unha fiestra á memoria, á luz e á identidade da nosa terra, da man dun ceense que, sen facer ruído, converteuse nun dos grandes cronistas visuais da Costa da Morte".
Quique, engadiu, "medrou entre cámaras, carretes e revelados. Moitos lembramos aquela figura discreta nas procesións da Xunqueira ou de San Roque, agardando o instante preciso. Porque fotografar non é só mirar: é saber esperar. E Quique aprendeu moi cedo a dominar a luz, mesmo cando parecía indomable".
Fixo ademais un percorrido pola súa traxectoria profesional, lembrando que comezou a finais dos anos cincuenta, coa chamada “cámara de minuto”, percorrendo parroquias e lugares. Retratos, fotos de carné, escenas cotiás… "Pero tamén algo máis profundo: o contacto coa xente. Porque quen quere capturar a alma dun pobo ten que coñecelo de preto. E Quique sempre soubo escoitar antes de disparar", engadiu a rexedora.
Humildade e compromiso
En 1971 iniciou oficialmente a súa etapa profesional. Retratista minucioso, testemuña de vodas, bautizos e comuñóns, dominador do laboratorio en branco e negro.
Un ano despois herdou o estudo familiar e obtivo o carné profesional en Madrid. Formouse con grandes nomes da fotografía e participou en congresos e demostracións con firmas como Fuji, Kodak ou Polaroid. "Pero nunca perdeu o esencial: a humildade e o compromiso coa súa terra", subliñou Margarita Lamela.
"Puido marchar. Ofrecéronlle horizontes máis amplos. Mais escolleu quedar. Porque o seu mundo estaba aquí. E grazas a esa decisión, hoxe a historia visual de Cee leva a súa pegada: nas publicacións de X. Miguel González Fernández, nas primeiras guías turísticas, nos catálogos da Fundación Fernando Blanco, no libro Educación e Patrimonio", apuntou a rexedora.
Ollada íntima e serena
"Quique non só fixo fotografías: fixo memoria colectiva", remarcou. Esta exposición é un resumo da súa ollada: "íntima, serena, fonda. Unha luz de outono que non apaga, senón que envolve. Que nos lembra quen somos e de onde vimos", concluíu a rexedora.
A mostra poderá visitarse ata o 14 de marzo, de luns a venres de 9.30 a 14.00 e de 16.30 a 19.30 horas. Os sábados pola mañá de 12.00 a 14.00 horas.
