Tributo a los mayores de Ames con más de mil kilos de cocido y música: "Moi rico e abundante"

Un total de 666 kilos de carne, 400 kilos de patatas y 270 manojos de grelos configuraron el macrococido que el Concello de Ames sirvió a algo más de 730 personas reunidas en el pabellón de Milladoiro. Fue el modo de homenajear a los vecinos mayores de 65 años con una gran tarde de celebración, música a cargo del dúo Eva y Camilo y, como no, la citada degustación. El veredicto fue, asimismo, casi unánime: como apuntaba una incondicional, "estaba todo moi rico e abundante".

Tras la monumental comida, se entregaron los premios a los mejores disfraces y hubo también un sorteo de varias cestas con productos de Entroido entre todas las personas asistentes, en presencia de ediles socialistas del gobierno y concejales del PP.

Ingredientes clave

El manjar incluyó, como ingredientes fuertes, 250 kg de cacheira; 40 kg de costilla; 22 kilos de uña; 20 más de oreja; 40 kilogramos de tocino; 80 kg de ternera; 62 de lacón; 70 botelos (90 kg); y 62 kilos de chorizo en una jornada festiva en la que no faltaron los disfraces, este año con la temática de las profesiones, la buena música y, por supuesto, los platos típicos de los carnavales gallegos. La comida dio comienzo a las 14.00 horas con la entrada de los camareros repartiendo el primer plato, la sopa, y, a continuación, el cocido por todas las mesas.

Tradición local

Un poco antes del reparto, el alcalde de Ames, Blas García, no rehuía tomar a palabra para subrayar que «o cocido dos maiores xa se está convertendo nunha tradición no Concello de Ames durante as festas de Entroido. Con esta festa o que se pretende é que os nosos maiores pasen un día de convivencia e festa todos xuntos».

Además, y para que nadie quedase con hambre, se dispuso sobre las mesas la nada despreciable cantidad que superaba la tonelada del citado cocido. Tras la comida, la fiesta continuó a lo largo de la tarde con música a cargo del dúo musical Eva y Camilo para que las personas mayores pudieran reunirse y disfrutar de una jornada festiva llena de diversión. Clásicos conocidos por todos y d e todas las épocas que hicieron bailar y cantar a los presentes, galardonándose a los mejor caracterizados.

Para facilitar la asistencia de las personas mayores al evento, el Concello de Ames habilitó un servicio de bus, de ida y vuelta, para los traslados a la mayor urbe.