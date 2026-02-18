Padrón ‘diseña’ un plan contrarreloj para arreglar los daños de las tormentas

Anxo Arca, alcalde de Padrón, convocó una reunión extraordinaria entre el Gobierno Municipal y representantes de la Policía Local, GES y departamento de Obras para establecer «un plan de traballo que permita reparar canto antes os danos causados polos sucesivos temporais das últimas semanas».

Así, se prestó especial atención a la reposición de múltiples puntos de luz de la red de iluminación pública y el importante deterioro de las carreteras municipales, en las que se formaron múltiples baches. La revisión de los semáforos y de la señalización viaria vertical, la desaparición de numerosas marcas viarias horizontales que necesitan ser repintadas, o la aparición de goteras y daños en cubiertas de edificios e instalaciones deportivas municipales fueron otros de los puntos analizados.

Rapidez

«Arranxaremos todas as deficiencias causadas polos temporais o máis rápido posible, tan pronto como o tempo no lo permita», aseguró Arca. Y para estas actuaciones, contarán «con persoal municipal e tamén con empresas, porque é moito o traballo que debemos realizar». El regidor es consciente de que estos gastos no previstos traerán para el Concello un esfuerzo económico importante, «pero debemos asumilos».

En cuanto a los plazos, dependerán «das condicións meteorolóxicas, posto que hai tarefas que requiren dun tempo seco e un terreo enxoito», pero también «da dispoñibilidade das empresas». E insistirán en mejorar la N-550.