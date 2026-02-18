O BNG de Brión desmente que existise unha negociación orzamentaria de 3 meses co Goberno local
A organización acusou ao executivo de "gobernar como se tivese maioría absoluta, sen diálogo nin negociación coa oposición —o BNG—, nin tampouco ter en conta a veciñanza"
O Bloque Nacionalista Galego de Brión rexistrou o 5 de febreiro un escrito no que esixe a rectificación inmediata dunha nota de prensa municipal difundida tras o pleno extraordinario celebrado o día 4. O BNG denuncia que a información trasladada polo Goberno local aos medios de comunicación contén «erros graves e información falsa» que deturpa o sucedido na sesión e deixa este grupo «nunha situación de indefensión ante a opinión pública».
O escrito rexistrado solicita a rectificación das declaracións en que o alcalde asegura que existiu unha negociación orzamentaria de tres meses co BNG. «Pensamos que fora un lapsus do alcalde no pleno, até que lemos a súa nota de prensa. Non houbo ningunha chamada á negociación dos orzamentos nin en 2025 nin en 2026», afirma o voceiro da organización, Xosé Penas.
O voceiro nacionalista lembra que os orzamentos de 2025 foron unha prórroga dos de 2024, xa no contexto do pacto de goberno entre PSOE e PP, e para 2026 "non existe a día de hoxe nin proposta orzamentaria, nin data de pleno para debatelos", sinala.
Así as cousas, o BNG acusa ao Executivo local de "gobernar como se tivese maioría absoluta, sen diálogo nin negociación coa oposición —o BNG—, nin tampouco ter en conta a veciñanza".
Defensa da igualdade e creación de espazos de lecer
Asemade, os nacionalistas de Brión defenderon no último pleno unha moción con motivo do 8 de marzo reivindicando a necesidade de "avanzar cara a unha igualdade real e efectiva" fronte ao que cualifica como “rearmamento do machismo”.
A formación tamén defendeu no pleno as demandas que lle trasladou a asociación de nais e pais (Anpa) do IES Brión, que reclama a creación de espazos de lecer para adolescentes, melloras urxentes nas instalacións e unha comunicación clara e con datas concretas sobre as actuacións previstas, especialmente no que atinxe ao patio e ás condicións ambientais do centro. O grupo tamén pediu implicación efectiva do Concello para apoiar as necesidades do instituto e da comunidade educativa.
- Adiós a la lluvia: Galicia se prepara para dejar en casa los paraguas y pone fecha a la vuelta del sol
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
- Un restaurante de Santiago conquista la alta cocina y suma su primer Tres Soles Repsol: 'Ha construido un universo propio
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido
- La autora de la novela de la que todo el mundo habla viene a Santiago esta semana
- Los residentes rechazan el sentido único en la rúa do Rego para evitar rodear O Milladoiro