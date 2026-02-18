Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Contenedores vacíos, pero rodeados de basura: Malpica aumenta la vigilancia y anuncia sanciones

El Concello quiere poner coto a los vertidos fuera de los recipientes, el abandono de residuos voluminosos y la falta de separación de la basura

Basura esparcida junto a unos contenedores en Malpica.

Basura esparcida junto a unos contenedores en Malpica. / Cedida

Suso Souto

Malpica

El Ayuntamiento de Malpica condena el uso incorrecto de los contenedores de basura detectado en distintos puntos del municipio.

Los hechos incluyen vertidos fuera de los recipientes, abandono de residuos voluminosos, falta de separación de la basura y restos esparcidos por la calle.

"Estas prácticas suponen un coste económico directo para el vecindario, al obligar a reforzar los servicios de limpieza, reparar contenedores y retirar residuos. Se trata de recursos públicos que podrían destinarse a la mejora de otros servicios municipales", señalan desde lo Gobierno local.

Ante esta situación, el Ayuntamiento anuncia que adoptará medidas para frenar estas conductas, entre ellas el incremento de la vigilancia, la aplicación de posibles sanciones y la identificación de puntos conflictivos.

El Gobierno local apela a la responsabilidad individual y al respeto por el espacio común. Las personas que detecten vertidos ilegales o un uso indebido de los contenedores pueden comunicarlo al Ayuntamiento o a la Policía Local. 

