Menos dinero para contratar en cuatro de cada diez municipios de la comarca durante 2025

El informe de licitación de obra pública, la que impulsan ayuntamientos, Xunta, universidades y Administración central, ha descendido el año pasado en cuatro de cada diez de los 58 municipios de Área. Y entre los casos más llamativos que señala la Federación Gallega de la Construcción, figuran el desplome registrado en Catoira (-76,71 por ciento respecto a 2024), seguido del de Outes (-73,72%), Touro (con -73,66%) y Boqueixón (con un -71,04%). Por contra, se disparó hasta medrar el 1.453,07% en Portas; 371,68% en Boiro; y 303,53 % en el Concello de Caldas.

Así las cosas, y comenzando por los municipios emplazados en la provincia de A Coruña (donde se destinaron 629.471.451 euros), y además de los citados, constan A Pobra, donde la inversión bajó un 14,99% hasta quedar en 748.943 euros el pasado año, siempre con respecto a 2024. En Ames descendió hasta los 1,9 millones, un -50,72%; Arzúa redujo la inversión hasta -49,85%, quedando en 506.132 euros; A Baña aumentó hasta los 1.815.559 €, un 206,27%; Brión sumó 3.463.833 €, un 112,23% más; Cabana, un 43,77% más, llegando a 1.870.920 euros; Camariñas dispuso de 485.358 €, un 5,54% más; Carballo descendió hasta los 2,1 millones de euros, 61,68% menos; y Carnota bajo un 34,84%, con 462.326 euros.

Costa da Morte

Ya en Cee, la subida del 35,32% supuso 2,5 millones de euros; Corcubión cayó un 37,18%, con 132.503 euros; Coristanco también redujo las aportaciones un 44,78%, fijándolas en 1,3 millones de euros; Dodro vio medrar la inversión en apenas un 1,39%, hasta los 274.735 euros; Dumbría se precipitó un -57,92%, con 425.508 euros; Fisterra vio crecer los fondos un 32,32%, quedando en 555.371 €; Frades aumentó un 21,95%, con 860.371 €; en A Laracha en cambio descendió en inversión al -35,83%, 3,8 millones de euros; Laxe superó los 1,2 millones, un porcentaje al alza del 164,16%; Lousame se quedó en 367.188 euros, un -45,22 %; Malpica tuvo un incremento del 3,08%, con 536.430 euros; Mazaricos medró un 11,04%, 937.953 euros; Melide, un 32,93 %, hasta el 1,1 milones; Muros bajó un 13,31%, con 822.837 euros; Muxía recibió 759.648,64 €, lo que equivale a un -9,54%; y en Negreira contaron con un 103,34% más de fondos, hasta los 874.559 euros.

Ría de Noia

Noia también registró un incremento, del 121,17%, 2,1 millones; O Pino vio reducidas las aportaciones un 21,09%, quedando en 2,1 millones; Ordes logró rebasar los 4 millones de euros de la mano de una subida del 41,95%; en Oroso cayó un 11,23%, con 904.093 euros; Padrón (1.882.856 €, un 260,58% más); en Ponteceso suman 648.025 €, un -8,52%. En O Son se incrementaron un 115,25%, 2,1 millones; Rianxo, un 20,48% más, 785.437 euros; Ribeira bajó un -47,64%, 2,8 millones; Rois, un 12,92 hasta fijar el montante en 484.163 euros; Santa Comba dispuso de 2,4 millones, un 20,26% menos; Teo recibió un 104,13% más, con 2,3 millones; Tordoia un 91,03%, 2,7 millones; Trazo dispuso de algo más de un millón de euros (46,08%); Dubra, un 107,44% más, (1,4 millones); Vedra sumó 764.277 euros (15,78%); Vimianzo, un 174,8% más, y 2,6 millones; y Zas invirtió 990.588, un -10,65%

Respecto a Pontevedra (528.685.062 euros), el reparto quedó así: la inversión descendió en A Estrada (-18,25, 2,9 millones); Lalín (-34,46%, 673.322 euros); y Pontecesures (-13,83%, 964.107 €). Por contra, aumentó en Cuntis (176,2%, 483.515 euros); Moraña (un 45% más, 1,2 millones); Silleda (un 60,72%, 3 millones); Valga (un 153,22% más, 3,3 millones); y Vila de Cruces, un 116,3% más, lo que equivale a 1,6 millones de euros.