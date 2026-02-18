A Festa da Filloa de Lestedo protagonizará o Cupón da Once
A celebración estará presente en toda España a través da venda de máis de 5 millóns de billetes o vindeiro luns 23 de febreiro
A Festa da Filloa de Lestedo, declarada de Interese Turístico Nacional en 2024, estará presente en toda España a través da venda de 5 millóns de cupóns de ONCE o vindeiro luns 23 de febreiro. A cita celebrará o seu día grande este domingo 22 de febreiro na que será a súa XLIII edición, aínda que a programación comezou xa o pasado venres con diferentes actividades culturais e gastronómicas.
A presentación do cupón tivo lugar esta mañá no Concello de Boqueixón e contou coa presenza do alcalde, Ovidio Rodeiro; o presidente da Asociación da Filloa de Lestedo, Juan Silva; o delegado territorial da ONCE en Galicia, Manuel Martínez; o director da Axencia de Santiago de Compostela, José Antonio Riveiro, e dun dos vendedores de ONCE na zona, Abelardo Rendo, así como doutros integrantes da organización do evento.
Juan Silva amosou o seu “máis sincero agradecemento” á ONCE por incluír a imaxe da “Festa dá Filloa de Lestedo no seu cupón. É un recoñecemento moi grande ao labor que se desenvolve desde a parroquia e permitiranos dar a coñecer a nosa festa en todos os recunchos de España”.
Por outra banda, o rexedor boqueixanés destacou que “é a primeira vez que a Filloa de Lestedo vai reflectida nun dos cupóns da ONCE, o que nos vai a permitir levar o nome do noso municipio por todo o país. Algo polo que estamos moi agradecidos”, concluíu.
Manuel Martínez salientou o interese que ten a ONCE por “poñer de manifesto a tradición e o patrimonio cultural do noso país”, sendo a venda dos 5 millóns de cupóns coa imaxe da Festa da Filloa de Lestedo “a nosa achega a esa posta en valor de tradicións e da gastronomía singular do noso país como esta”.
O delegado territorial de ONCE en Galicia definiu o nacemento da Festa da Filloa de Lestedo, no ano 1984, como “unha mostra de innovación social e que seguides cultivando, conservando a tradición e trasladando ás novas xeracións ese legado para que perviva”. Ao tempo, Martínez Pan estableceu un paralelismo entre a posta en marcha de exaltación gastronómica en Lestedo co paso que o cupón deu a ser de carácter nacional.
- Adiós a la lluvia: Galicia se prepara para dejar en casa los paraguas y pone fecha a la vuelta del sol
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
- Un restaurante de Santiago conquista la alta cocina y suma su primer Tres Soles Repsol: 'Ha construido un universo propio
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido
- La autora de la novela de la que todo el mundo habla viene a Santiago esta semana
- Los residentes rechazan el sentido único en la rúa do Rego para evitar rodear O Milladoiro