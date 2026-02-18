Mazaricos incrementa un 15% a recollida de plásticos agrícolas

O Concello de Mazaricos segue a traballar por un rural máis sostible. Durante o ano 2025, o servizo municipal de recollida de plásticos agrícolas acadou os 227.580 quilos, o que supón un 15% máis que o ano anterior.

Trátase dun servizo totalmente gratuíto para as explotacións agrogandeiras, con recollida nas propias granxas, facilitando a xestión dos residuos.

Este servizo permite ademais cumprir a normativa PAC, evitando sancións económicas ás granxas, e favorece o tratamento e a reciclaxe a través dun xestor autorizado, protexendo o medio ambiente.