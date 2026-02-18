El jardín con más de 4.000 camelias que enamora a National Geographic: un mar de flores a media hora de Santiago

Pocas especies vegetales se han vuelto tan representativas de nuestra comunidad como para llegar a bautizarse con su nombre. Pero eso es exactamente lo que ha sucedido con la camelia, que ha acabado siendo conocida como la flor de Galicia.

Desde su llegada al territorio, su capacidad para adaptarse al clima y los hermosos tonos con los que decora el paisaje la han convertido en la protagonista de muchos de los mayores jardines de la zona. Especialmente los que rodean los pazos históricos del entorno de Santiago, como el de San Lorenzo o el popularmente llamado 'Versalles gallego', que se incluyen dentro de las rutas de la camelia.

Pero si hay un pazo que brilla con todos los colores durante la época de floración, ese es el Pazo de Rubianes. Este inmueble de seis siglos de antigüedad, ubicado a media hora de Santiago, cuenta con un jardín declarado de Excelencia Internacional, en el que destacan más de 4.500 de estos hermosos ejemplares.

Así es el jardín del Pazo de Rubianes un paraíso de camelias de colores

Una de las camelias del Pazo de Rubianes. / Pazo de Rubianes

Los meses de febrero y marzo son los mejores para visitar este encantador rincón de Vilagarcía de Arousa y disfrutar de la eclosión de las camelias, que espolvorean el terreno ajardinado con todas las tonalidades del arcoíris. Es, por lo tanto, un jardín invernal —"único en Europa", según declara el pazo—, que cuenta ya con más de 300 años de vida.

El proyecto de ajardinamiento del inmueble comenzó en el sigo XVII y alcanzó su plenitud hace dos siglos. "Se cree que muchas de las camelias que crecen hoy en los parques y jardines gallegos, fueron importadas del vecino Portugal a mediados del siglo XIX. Era el momento álgido de esta preciosa flor, estaban de moda y, por lo tanto, eran muy demandadas", cuentan desde el recinto, que dispone de otras especies interesantes como los robles, los calocedros y los magnolios.

Vista del jardín del Pazo de Rubianes. / Pazo de Rubianes

Muchos de ellos fueron plantados y cuidados por generaciones de la misma familia, con dos grandes referentes en el siglo XX: Doña Dolores Urcola Zuloaga y Doña Paloma Rey Fernández-Latorre. Las camelias que hoy tanto cautivan a los visitantes son, en buena medida, responsabilidad de estas dos mujeres, que se comprometieron con su conservación durante las últimas décadas.

Un viñedo centenario y una bodega del siglo XV

El prolífico parque botánico linda con otro de los grandes atractivos del Pazo de Rubianes: un viñedo, "el más extenso de la comarca del Salnés", con 25 hectáreas dedicadas a la producción de Albariño.

Pasear entre las viñas es uno de los mayores placeres para los turistas que se acercan a este encantador rincón de las Rías Baixas. Las condiciones del territorio hacen que el recorrido sea especialmente agradable, algo de lo que dan fe los vecinos de la zona, que aseguran que "a los viñedos del Marqués le da el sol incluso por la noche".

Interior del Pazo de Rubianes. / Pazo de Rubianes

El paseo puede complementarse con una visita a la histórica bodega del siglo XV, en la que aún se realizan catas y degustaciones. El propio pazo, construido en 1441 a partir de una torre fortaleza del siglo XII, es otra de las joyas que uno no debe perderse en la zona, al igual que el hermoso retablo de su capilla.

El inmueble aún conserva las gárgolas, las molduras y los escudos de la época, a pesar de la reforma acometida en el siglo XVIII que le valió su actual estilo afrancesado. Puede visitarte de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas, por un precio de 10 euros, aunque también es posible hacer una reserva en su página web para disfrutar de una visita guiada.