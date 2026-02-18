Presentan el sello postal de una Asamblea de Melide en la que Galicia exigió su representatividad

El Centro Sociocultural Mingos de Pita de Melide acogió el acto oficial de presentación del sello postal Efemérides. Asamblea de Melide, emitido por Correos con motivo del 500 aniversario de este hito histórico. La cita contó con la presencia del alcalde melidense, Xosé Manuel Pérez; del subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; y de la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera, e incluyó la interpretación del 'Himno do Antigo Reino de Galicia' a cargo de un gaitero.

Durante su intervención, el alcalde destacó que la Asamblea de 1520 marcó el devenir político y social de Galicia en un momento clave de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, haciendo hincapié en la recuperación del voto en las Cortes como germen del parlamentarismo gallego. Señaló también que, 500 años después, Correos emite este sello dentro de su serie de efemérides, con una tirada de 66.000 ejemplares ya a disposición de coleccionistas y de la vecindad.

Política e indentidad

El regidor subrayó que «este selo fala de política, de dereitos e, sobre todo, da nosa identidade. É aí onde reside a súa relevancia».`Por último, agradeció a Correos haber apostado por la impresión de esta pieza única, un reconocimiento que hizo extensible a Celsa Mariño, directora de la Oficina de Correos de Melide, por haber logrado esta emisión que proyecta este episodio de la historia en todo el territorio estatal.