Un siglo sirviendo comida casera: así es el ‘Santo Grial’ de los restaurantes gallegos

En Galicia hay multitud de locales históricos que pasan desapercibidos. Lugares que mantienen un perfil discreto, pero por los que han pasado generaciones y que siguen, muchas veces, regentados por la misma familia que los vio nacer.

Algunos incluso pueden presumir de títulos que, sin serlo, suenan casi nobiliarios, como el del restaurante de carretera más antiguo de Galicia. Esa es precisamente la distinción que ostenta un establecimiento escondido en la Nacional VI, a una hora de Santiago, donde se sirve comida gallega en un entorno mágico que exuda tradición.

Paredes de piedra, zuecos colgados de los muros y antiguas máquinas de coser llevan más de cien años recibiendo tanto a los viajeros como a los curiosos que se acercan expresamente a explorar la gastronomía del recinto. El establecimiento, abierto en 1916, sigue dirigido por los descendientes de sus fundadores, que ofrecen recetas clásicas a precios muy económicos.

Así es el restaurante Galicia, el local gallego de carretera más antiguo

El caldo gallego del restaurante Galicia. / Sezar Blue

El Restaurante Galicia se encuentra situado en la carretera que discurre entre A Coruña y Madrid, concretamente en el kilómetro 529 de la N-VI. Allí, un pequeño cartel rodeado de forja anuncia este histórico establecimiento, en el que se pueden disfrutar de platos típicos del territorio como el caldo, el cocido o la merluza a la gallega.

Además de por la elaboración casera de sus recetas, el local es famoso por sus precios competitivos, con varios platos por debajo de los 10 euros. Su tradición y su ambiente auténtico lo han convertido en un punto muy frecuentado en los alrededores, con la mayoría de las mesas reservadas incluso en la mitad de la semana.

Así lo comprobó el conocido influencer gastronómico Sezar Blue, que visitó el local para compartir sus impresiones sobre la comida. "Todas las mesas están con el cartelito de reservado. Es un sitio muy aclamado", dijo el youtuber, que quedó conquistado desde los entrantes.

Tanto la empanada de panceta y chorizo como la de atún y tomate se ganaron las alabanzas del creador de contenido. "Qué riquísima está la masa de pan. Últimamente, las empanadas que me encuentro tienen masas de hojaldre, pero esta es la típica gallega", dijo Blue, que también destacó el "delicioso" caldo gallego.

Pero, sorprendentemente, fue una guarnición lo que más le acabó cautivando: las patatas. "Vale la pena venir aquí a probar solo las patatas. Son patatas locales. Esto es idéntico a si te las estás comiendo en casa de tu abuela", zanjó el influencer, que también tuvo sitio para el producto de mar.

Y es que, en el menú del restaurante de carretera con mayor tradición de Galicia, no podían faltar los mejillones, hechos con "una salsa secreta que lleva más de 60 años en la casa". Y tampoco las carnes, otras de las joyas de la corona.

Entre estas opciones, Blue destacó el cordero en salsa, "tierno a más no poder". También tuvo oportunidad de saborear la zorza, que "aun siendo media ración" llegó a su mesa en "una cantidad abundante".

Raciones generosas y comensales de lujo

Precisamente la cantidad es, junto al sabor, uno de los puntos fuertes de este restaurante clásico de carretera que, en sus más de 100 años de vida, no ha dejado salir con hambre a ningún comensal. Algunos de ellos son personalidades muy conocidas, ya que el establecimiento recibe periódicamente a actores y grupos musicales.

Así, en sus mesas uno puede encontrarse con la actriz Blanca Suárez o con la banda de pop-rock Maldita Nerea. Vetusta Morla, Morgan, Iván Ferreiro y Depedro también han visitado el lugar, así como parte de los músicos que acompañan a David Bustamante.