Dirty Suc y Kike Varela caldearon el Ulla Fest en Touro

El festival de música urbana en gallego Ulla Fest cerró el pasado viernes su edición de este año en Touro con un resultado muy positivo, reuniendo a cientos de personas llegadas de todos los rincones de Galicia en una gran celebración cultural y carnavalesca.

Tras el éxito, esta cita se consolida como uno de los principales eventos musicales del Entroido de Ulla en Touro y las proximidades de Santiago, pues los artistas no le dieron un respiro al público tocando diferentes temas caracterizados por esa identidad gallega que hace especial al Ulla Fest.

Caldearon el ambiente personalidades destacadas de la escena como Dirty Suc, Lg1do, Willow, GHZ, Kike Varela y Lil Sam.

Desde la organización del evento agradecen "a extraordinaria acollida e implicación de todas as persoas participantes", y aseguran que ya tienen "a mirada posta na edición de 2027".