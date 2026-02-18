Tejido empresarial
El comercio de cercanía ya tiene web con listados y promociones en Melide
Mercaenmelide.gal seguirá creciendo y da ya visibilidad a los establecimientos y campañas
Para el concejal Xosé Igrexas, se trata de una «nova ferramenta de apoio ao comercio"
El Ayuntamiento de Melide acaba de poner en marcha una nueva página web (denominada mercaenmelide.gal) destinada a la promoción del comercio de proximidad. Mediante este portal, la administración local busca darle mayor visibilidad a los negocios y establecimientos del municipio, así como difundir de manera ágil las campañas que impulsa en este ámbito.
La plataforma ofrece un listado de los distintos comercios organizados por áreas y cuenta también con un apartado específico en el que se recogen las acciones e iniciativas de apoyo al sector. Además, se trata de un proyecto abierto y en evolución, que irá a más gracias a la incorporación de cambios de forma continua para adaptarse a las necesidades del tejido comercial de esta cabecera comarcal.
El Gobierno municipal, a su vez, pretende con esta iniciativa disponer de un escaparate online en el que poder encontrar todo tipo de productos y servicios que ofrecen los establecimientos y el comercio melidense.
Nueva herramienta
El concejal de Comercio, Xosé Igrexas, destaca que se trata de una «nova ferramenta de apoio ao comercio», que se suma las diferentes medidas que el Ayuntamiento melidense promueve con la mira puesta en fortalecer y dar respaldo al sector.
Igrexas destaca, de la misma manera, que el apartado de contacto de la flamante página web «pretende ser unha canle de comunicación a través da cal poidan enviar suxestións e propostas de apoio ao comercio local», aportaba a este diario.
