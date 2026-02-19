Cinco obras y 6 millones de inversión evitan inundaciones en Carballo

Tras cincuenta días de lluvia sin tregua y caudales que se multiplicaron por tres, las cinco obras acometidas y los 6,3 millones de euros invertidos en Carballo para evitar las inundaciones han surtido efecto. Así lo comprobó este jueves la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, quien puso en valor la efectividad de las actuaciones.

Vázquez, acompañada del concejal de Obras, Luis Lamas, ediles locales y responsables de Augas de Galicia, supervisó varias de las obras orientadas a mejorar la capacidad de desagüe del río Anllóns y reducir las inundaciones en la zona urbana de Carballo, que está identificada como área de riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi).

Superada la prueba

«Estas obras tiveron este ano a súa mellor proba de funcionamento xa que as abundantes choivas destes días non provocaron asolagamentos en Carballo, o que mostra o éxito da actuación», salientou a conselleira.

Aseguró que a partir de ahora, los carballeses van ser capaces de convivir con el caudal del río, pero «sempre con precaución, porque sabemos que a natureza manda».

Ángeles Vázquez, ediles y responsables de Augas de Galicia en Carballo. / Cedida

En concreto, las acciones, que se llevaron a cabo a través de un convenio de colaboración con el Concello de Carballo, consistieron en la construcción de un canal de derivación en la zona de Muíño do Quinto y en la remodelación integral del parque de San Martiño así como del puente de la calle Sol, donde también se habilitó un canal de aguas altas.

A mayores, también fue preciso demoler un puente en la calle Fomento y una edificación en la calle Sol. Además, también se llevó a cabo la mejora hidráulica del río Anllóns a su paso por el enlace entre la AG-55 y la AC-552 en la vía de A Cepeira, lo que implicó el corte de uno de los accesos a la autovía.

Nuevas actuaciones

Ángeles Vázquez señaló que el Gobierno gallego «é consciente de que hai outros sitios de Galicia que necesitan deste tipo de actuacións e, de feito, xa están previstas accións en Sada, Valdecorvos (Pontevedra), Neda, Ponteceso e Viveiro, entre outras».

En este sentido, Ángeles Vázquez subrayó que Augas de Galicia está trabajando ya en el Plan de xestión de risco de inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia Costa 2028-2033, que cataloga 172 áreas fluviales con potencial significativo de sufrir inundaciones -dos más que en el plan 2021-2027- y 566 kilómetros vulnerables en los ríos en caso de eventuales episodios de lluvia intensa y crecidas.