FESTAS

Costa da Morte despide o Entroido con música, lacón con grelos e 5.800 € en premios

O sábado celebraranse a Mikaela de Buño e os concursos de comparsas en Baíñas e Cee

A comparsa Fíos de Salitre, de Camariñas, concursará tamén en Cee.

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

O Entroido despídese na Costa da Morte este sábado con tres grandes citas: a Mikaela, en Buño (Malpica) e os concursos de comparsas en Baíñas (Vimianzo) e Cee, con máis de 5.800 euros en premios.

En Baíñas haberá desfile a partir das 20.30 horas desde O Outeiro ata o pavillón, onde se celebrará o concurso, con 3.070 euros en xogo. A celebración, organizada pola comisión de festas, estará amenizada pola Disco CDC e o DJ Chicho, e rematará cunha degustación de lacón con grelos e filloas.

En Cee, dez comparsas chegadas desde Laracha, Fisterra, Muros, Camariñas, Porto do Son, Vimianzo e Dodro competirán polos 5.600 euros en premios.

A partir das 16.30 horas dará comenzo o desfile de individuais, parellas, comparsas e carrozas. Logo será o turno para a actuación final, que, como en anos anteriores, terá lugar no pavillón polideportivo.

E en Buño (Malpica) a música volverá ser protagonista no tradicional desfile da Mikaela. A festa comezará cunha sesión vermú, e o Party Bus percorrerá a localidade oleira toda a tarde.

O festival acollerá aos dj's Dani Moreno 'El gallo', Dany BPM, Charlie, Roy, David Correa, Jossi, Drew Korme, Dani Villa e Brais Pazo.

