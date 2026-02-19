8M
Dumbría abre camiños en igualdade
Abordará o papel das mulleres nas civilizacións do Mediterráneo e no mundo celta
O Concello de Dumbría abrirá o 8M camiños en igualdade a través de tres accións: as xornadas As Mulleres na Antigüidade, unha xornada de teatro para mulleres e o reparto de abridores conmemorativos da campaña.
As actividades comezarán o venres 27 de febreiro coa celebración da xornada Teatralízate, un obradoiro de teatro para mulleres dirixido ás nais e demais mulleres das familias do alumnado do CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría, unha acción encamiñada á creación dun espazo de sororidade, entretemento e diversión.
As xornadas As Mulleres na Antigüidade, impartidas por Nieves García Centeno, inclúen catro sesións divulgativas nas que se abordará o papel das mulleres nas grandes civilizacións do Mediterráneo e no mundo celta.
As sesións celebraranse os días 7, 14, 21 e 28 de marzo ás 11.30 horas nas instalacións municipais do Conco. Ao longo das xornadas trataranse cuestións como a independencia xurídica das mulleres no Antigo Exipto, a influencia feminina na Roma Antiga, o contraste entre mito e realidade na Grecia Clásica e o prestixio das mulleres no mundo celta.
A actividade está dirixida a todos os públicos e contará con entrada libre ata completar aforo.
Dereitos e oportunidades
Desde o Concello de Dumbría sublíñase que "a igualdade non se limita a unha data concreta e reafírmase o compromiso coa igualdade real de homes e mulleres durante todo o ano, incorporando a perspectiva de xénero de maneira transversal nas políticas e accións municipais, co fin de avanzar cara a un futuro con máis dereitos e oportunidades para toda a veciñanza".
