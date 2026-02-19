Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obradoiro pra escribir como Rosalía dende Teo e roteiro e gala en Ames

Os teenses maiores de 15 anos aprenderán o arte da narrativa e da lírica

Os locais hostaleiros amesáns van servir o popular Caldo de gloria o 21

Unha anterior andaina celebrada en Ames polo Mar de Ovellas

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

O Mes de Rosalía de Castro continúa a xerar actividades no 189 aniversario do seu nacemento. Así, en Ames organizan un roteiro polos seus lugares claves, ademais dunha gala e ruta no Mar de Ovellas, mentres que Teo elixiu un obradoiro literario para maiores de 15.

Comezando polo obradoiro teense, estará a cargo do escritor Francisco Castro, o día 21 ás 17.00 na Casa Común de Oza. Será de balde, e os interesados xa se poden anotar vía web (en www.teo.gal/actividades).

Na capital maiá

No que atinxe a Ames, o programa comeza con Viaxando con Rosalía, un tour literario á Casa-Museo de Rosalía de Castro en Padrón este sábado 21, ás 09.30 horas (anotación a través do email normalizacion@concellodeames.gal) con María López Sández. Ese día os locais de hostalería de XEA que participan no Mercado da Horta servirán Caldo de gloria (receita que tamén servirán nos comedores escolares o día 24).

O luns 23 de febreiro, aniversario da escritora, celebrarase a Gala-Homenaxe a Rosalía de Castro ás 18.30 horas na casa da cultura de Bertamiráns. Haberá obradoiro de cadernos nas bibliotecas o 27 e o 28 e andaina teatralizada con Os Quinquilláns no Mar de Ovellas, ruta pendente de data polo tempo. n

