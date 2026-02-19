Secciones

Es noticia
Alianza de alcaldesMeco'Trapicheo'Santiago Ferreiro
instagram
Presentan los presupuestos de Ames para 2026

Presentan los presupuestos de Ames para 2026

Marcos Manteiga Outeiro

Presentan los presupuestos de Ames para 2026

Marcos Manteiga Outeiro

Ames
RRSS WhatsAppCopiar URL

Ames contará con un presupuesto de 43.334.228 euros, lo que supone un 33% más que el último aprobado, en 2024, gracias a las partidas de Augas de Ames y el Plan EDIL, ambas incluidas en el total. La mayor parte del gasto, el 63,54%, se destinará a servicios e inversiones, y se incluyen fondos (810.000 euros) para el transporte entre urbes maianas, 1,1 millones para cubrir pistas deportivas en la casa de la cultura de Milladoiro y un millón para comenzar la obra del mercado de abastos y banco de tierras. Eso sí, desde el Gobierno socialista descartaban el apoyo del BNG y PP, "polo que iremos a cuestión de confianza", apuntaba el regidor, Blas García.

TEMAS

Tracking Pixel Contents