Marcos Manteiga Outeiro

Presentan los presupuestos de Ames para 2026

Ames contará con un presupuesto de 43.334.228 euros, lo que supone un 33% más que el último aprobado, en 2024, gracias a las partidas de Augas de Ames y el Plan EDIL, ambas incluidas en el total. La mayor parte del gasto, el 63,54%, se destinará a servicios e inversiones, y se incluyen fondos (810.000 euros) para el transporte entre urbes maianas, 1,1 millones para cubrir pistas deportivas en la casa de la cultura de Milladoiro y un millón para comenzar la obra del mercado de abastos y banco de tierras. Eso sí, desde el Gobierno socialista descartaban el apoyo del BNG y PP, "polo que iremos a cuestión de confianza", apuntaba el regidor, Blas García.