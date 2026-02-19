Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reclamación colectiva polas "avarías continuas" nas telecomunicacións en Muxía

A iniciativa do PSOE inclúe asesoramento a todos os afectados

Concelleiros do PSOE de Muxía.

Concelleiros do PSOE de Muxía. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

O PSOE de Muxía presentará unha reclamación colectiva contra as compañías de telecomunicacions Movistar, R e Comenersol "porque non están prestando os servizos contratados por supostas averías, que nalguns casos duran semanas, o cal é inadmisible".

Os socialistas ofrecerán asesoramento para tramitar as reclamacions dos afectados. “Todos os membros do grupo municipal, poñemonos a súa disposición para axudarlles nas suas demandas e asesoralos no procedemento de solución e reclamación do servizo".

Elaborarán, engaden, "unha acción coordinada que repercuta positivamente no reestablecemento total dos servizos que agora non se están prestando coa calidade requerida" afirma o portavoz Iago Toba.

