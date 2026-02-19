SERVIZOS
Reclamación colectiva polas "avarías continuas" nas telecomunicacións en Muxía
A iniciativa do PSOE inclúe asesoramento a todos os afectados
O PSOE de Muxía presentará unha reclamación colectiva contra as compañías de telecomunicacions Movistar, R e Comenersol "porque non están prestando os servizos contratados por supostas averías, que nalguns casos duran semanas, o cal é inadmisible".
Os socialistas ofrecerán asesoramento para tramitar as reclamacions dos afectados. “Todos os membros do grupo municipal, poñemonos a súa disposición para axudarlles nas suas demandas e asesoralos no procedemento de solución e reclamación do servizo".
Elaborarán, engaden, "unha acción coordinada que repercuta positivamente no reestablecemento total dos servizos que agora non se están prestando coa calidade requerida" afirma o portavoz Iago Toba.
