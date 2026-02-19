Alumnos de Ames aprenden de las mejores empresas tecnológicas con InnovAmes

O Milladoiro será sede de una nueva jornada de innovación InnovAmes, este viernes 20 de febrero en el pabellón y con participación de firmas de Ames como Conic Vascular-CAST, Ficción Producciones, Nanogap, Sinerxia, Cartogalicia, Impulsadixital, Werobots, Codery, Karbonius, Casalonga forestal y jardín, Emotionallight, Silvereira o Artesanía Tuñas.

También estarán Bahiasoftware, Nortigalia, Placein, Biostatech, Catec, Clun, Stampa, Iluminaciones Santiaguesas, Gst, Ojoalvatio, Augas de Ames, H2GZ, DOOIGNIT y Elora. Asimismo, se incorporarán firmas de municipios próximos como Adoc Vimbio y Cloud.gal (Santiago), Farmasecurity (Vigo), Metalia Consultores (As Pontes), Obit Dynamics (Ribeira), Disal (Vilagarcía de Arousa) y Powernet (A Coruña).

Programa

La jornada comenzará a las 10.00 horas con la inauguración de Ana Paz, Blas García, Teresa Riesgo, Rosana García y Pedro Blanco, en representación del Concello, Xunta, Diputación y Estado. A continuación habrá un recorrido, y presentarán los proyectos educativos finalistas de los premios InnovAmes. A mediodía, dos mesas de debate centradas en la innovación transformadora y en la tecnología con propósito, con participación institucional, universitaria y empresarial. La entrega de premios a proyectos empresariales tendrá lugar sobre las 14.15 horas, seguida del acto de clausura y un aperitivo de networking, amenizado por la música a cargo de Kike Varela y Puga.