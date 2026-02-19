El Plan EDIL y Augas de Ames disparan el presupuesto local un 33%

Ames contará con un presupuesto de 43.334.228 euros, lo que supone un 33% más que el último aprobado, en 2024, gracias a las partidas de Augas de Ames y el Plan EDIL, ambas incluidas en el total. La mayor parte del gasto, el 63,54%, se destinará a servicios e inversiones, y se incluyen fondos (810.000 euros) para el transporte entre urbes maianas, 1,1 millonesdestinados a cubrir pistas deportivas en la casa de la cultura de Milladoiro y un millón para comenzar la obra del mercado de abastos y banco de tierras. Eso sí, desde el Gobierno socialista descartaban el apoyo del BNG y PP, "polo que iremos a cuestión de confianza", apuntaba el regidor, Blas García.

"Trátase do orzamento máis alto dende que hai constancia", aportaba la edil de Economía, Susana Señorís, al tiempo que el edil de Urbanismo, Víctor Fernández, hacía hincapié en el "carácter histórico, expansivo e investidor" de las cuentas presentadas públicamente que, asimismo, calificó de "realistas", e incardinadas en una administración "sen débeda". Además, descartan cualquier subida tributaria.

Gasto social

Por su parte, el alcalde, Blas García, apuntaba como una de sus prioridades el gasto social, apostando "polo coidado dos maiores por que, por exemplo, temos servizo de conciliación para a rapazada, pero non para eles". Y una de las medidas en las que están trabajando con el Arzobispado es en la cesión de la rectoral de Cruxeiras para ofrecer "un espazo para os nosos maiores". En cuanto a infraestructuras, se está trabajando para establecer, en un bajo cubierto de la calle Pardiñeiros de Milladoiro, un aparcamiento para 220 vehículos, al tiempo que se adquirirán las parcelas sitas tras la Policía Local, 250 plazas, adecuando el firme en aras a su durabilidad.

Augas de Ames, por su parte, tiene previsto llevar el abastecimiento de agua desde la potabilizadora de Lens a Milladoiro (donde abonan por este servicio unos 400.000 euros al año a Santiago) y Ortoño. El pleno queda fijado para el lunes día 23, y en cuanto al apoyo de la oposición, el alcalde apuntó que "non había disposición", ya que por ejemplo los nacionalistas pedían "modificar o Plan EDIL, que xa está presentado no Ministerio, e non se pode variar", mientras que con el PP "tampouco había posibilidades".

Entre las novedades, se incorporarán ayudas para que las personas con intolerancias alimenticias sufraguen unos productos que son más caros, además de preparar en la cocina central "comida quente a diario para o cento ou máis de maiores que o precisan".