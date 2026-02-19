Santa Comba recaba el apoyo de la Xunta para construir seis viviendas protegidas
Se ubicarán en una parcela de 159 m² de la calle Alcalde Pereira, donde van a construir un edificio con bajo más tres plantas
La oferta inmobiliaria pública podría revertir tanto en régimen de alquiler como de venta, y Vivenda ofrecerá su apoyo técnico
María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, junto con el secretario xeral técnico de su departamento, Yago Borrajo, acaba de rubricar con el alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, el convenio enmarcado en el Programa de oferta de solo de titularidade das entidades locais para a construción de vivenda protexida en este municipio. A través de dicho acuerdo, la Xunta ponen a disposición de la capital xalleira esta nueva herramienta que le otorga apoyo técnico para ofertar, mediante concurso público, una parcela de 159 m², situada en la calle Alcalde Pereira, para la construcción de un edificio de bajo más tres plantas, con media docena de viviendas.
Siguiendo el marco del acuerdo firmado, la Xunta sacará a concurso público en régimen de libre concurrencia esta parcela de titularidad municipal para la construcción de hogares protegidos que podrían ser tanto en régimen de alquiler como de venta. Además, de este modo, se facilitará la información a los promotores, cooperativas y a la ciudadanía, en general, sobre los suelos disponibles.
Trámites varios
El Instituto Gallego de Vivenda e Solo (IGVS) también se encargará de la publicación del suelo disponible, la redacción de los pliegos de bases, los anuncios de licitación, la mesa de contratación y la valoración técnica de las ofertas, de manera que los ayuntamientos únicamente tendrán que remitir la información sobre las parcelas a adjudicar y dictar la resolución de adjudicación, además de participar en la mesa de contratación.
El Gobierno gallego sigue sumando colaboración con más ayuntamientos, tras los convenios rubricados con los municipios de Ordes, O Pino, As Pontes, A Arnoia, Friol, Valdoviño, O Valadouro o Verín. Este nuevo programa del departamento que dirige está suscitando el interés de más administraciones locales, con las que la Xunta ya se están manteniendo contactos, y la conselleira recordó que el plazo par adherirse a este programa permanecerá abierto indefinidamente.
