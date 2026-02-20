Cinco parroquias de Silleda teñen xa luminarias alimentadas por el sol

O Concello de Silleda vén de completar a instalación de novas farolas solares en diferentes puntos das parroquias de Siador, Graba, Negreiros, Fiestras e Abades.

Localidades

Trátase dunha actuación que permite dotar de iluminación pública aos lugares de O Souto en Siador, Ribeirao en Negreiros, Toiriz en Silleda, Vilar e Pedrouzo en Graba, Barcia en Fiestras, y A Bouza en Abades onde, ata o de agora, era técnicamente inviable levar subministración eléctrica mediante sistemas convencionais. Estas luminarias funcionan de forma autónoma, co sol.