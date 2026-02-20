Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alianza de alcaldesMeco'Trapicheo'Santiago Ferreiro
instagram

Sostibilidade

Cinco parroquias de Silleda teñen xa luminarias alimentadas por el sol

Trátase da de Siador, Graba, Negreiros, Fiestras e Abades

Unha farola solar como as instaladas en varias parroquias de Silleda

Unha farola solar como as instaladas en varias parroquias de Silleda / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Silleda

O Concello de Silleda vén de completar a instalación de novas farolas solares en diferentes puntos das parroquias de Siador, Graba, Negreiros, Fiestras e Abades.

Localidades

Trátase dunha actuación que permite dotar de iluminación pública aos lugares de O Souto en Siador, Ribeirao en Negreiros, Toiriz en Silleda, Vilar e Pedrouzo en Graba, Barcia en Fiestras, y A Bouza en Abades onde, ata o de agora, era técnicamente inviable levar subministración eléctrica mediante sistemas convencionais. Estas luminarias funcionan de forma autónoma, co sol.

TEMAS

Tracking Pixel Contents