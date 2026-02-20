Sostibilidade
Cinco parroquias de Silleda teñen xa luminarias alimentadas por el sol
Trátase da de Siador, Graba, Negreiros, Fiestras e Abades
Silleda
O Concello de Silleda vén de completar a instalación de novas farolas solares en diferentes puntos das parroquias de Siador, Graba, Negreiros, Fiestras e Abades.
Localidades
Trátase dunha actuación que permite dotar de iluminación pública aos lugares de O Souto en Siador, Ribeirao en Negreiros, Toiriz en Silleda, Vilar e Pedrouzo en Graba, Barcia en Fiestras, y A Bouza en Abades onde, ata o de agora, era técnicamente inviable levar subministración eléctrica mediante sistemas convencionais. Estas luminarias funcionan de forma autónoma, co sol.
- Adiós a la lluvia: Galicia se prepara para dejar en casa los paraguas y pone fecha a la vuelta del sol
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- De vanguardista oficina de turismo a punto de 'trapicheo' en Santiago: 'Esto es un escándalo
- Sin avances en la negociación del convenio del transporte: la CIG se encierra en la sede de la patronal
- As chuviscadas non paran o Entroido
- Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia
- Entroido en Santiago 2026
- Muere Santiago Ferreiro Fernández, figura clave de la Semana Santa compostelana